बारापुला फ्लाईओवर निर्माण में देरी का जिम्मेदार कौन? जांच के दायरे में मंत्री और अधिकारी, जानिए किस पर गिर सकती है गाज?

दरअसल, बारापूला फ्लाईओवर के निर्माण में लंबी देरी के चलते सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. ठेकेदार कंपनी एलएंडटी (L&T) को देरी के कारण भारी भरकम पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा, जिससे परियोजना की लागत कई गुना बढ़ गई. इस बाबत गत जुलाई माह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट देखने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो खामियां पाई, उसे आधार बनाते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में यमुनापार, नोएडा से साउथ दिल्ली के बीच आने-जाने में लगने में वाले समय को कम करने के मकसद से स्वीकृत बारापूला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की जांच अब ACB करेगी. मंगलवार को उपराज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट में 10 साल से अधिक की देरी, बढ़ी हुई लागत और ठेकेदार कंपनी को दी गई आर्बिट्रशन पेनल्टी को लेकर जांच के आदेश दिए हैं.

प्रोजेक्ट को आठ वर्ष पहले होना था चालू

उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि यह दिल्ली में एक महत्वपूर्ण, उच्च-मूल्य वाली परियोजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक लापरवाही, प्रबंधकीय विफलता और आपराधिक लापरवाही को उजागर करता है. दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कैबिनेट ने साल 2011 में ही बारापुला एलिवेटेड रोड के विस्तार की परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया था. इसके लिए 2014 में 1260 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई और यह कार्य मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) को सौंपा गया. प्रोजेक्ट का निविदा मूल्य 964 करोड़ था और परियोजना को आठ वर्ष पहले चालू होना था.



निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण में की गई देरी

एसीबी को सौंपी गई जांच के आदेश में कहा गया है कि यह चौंकाने वाला तथ्य है कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के बीच में ही पता चला कि इसके लिए कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है. तब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने ढाई साल बाद भूमि अधिग्रहण के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करने में अपनी ओर से बहुत समय लगाया.

बारापूला फ्लाईओवर निर्माण, जांच का दायरा बढ़ा (ETV Bharat)

भूमि एवं भवन विभाग ने साल 2017 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की और एक अवार्ड पारित किया गया. लेकिन यह पता चला कि छह में से पांच खसरों में अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत जमीन से अलग था. लोक निर्माण विभाग ने इस गलती के कारण शेष जमीन का जनवरी, 2023 में अधिग्रहण किया और सितंबर, 2023 में एक अवार्ड पारित किया गया. दो कुओं की नींव से गुजरने वाली बिजली वितरण कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य डीटीएल द्वारा किया जाना था, लेकिन इसमें भी काफी देरी हुई. पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए आवेदन, जमीन पर कब्ज़ा मिलने के बाद फरवरी, 2023 में ही किया गया.



देरी के चलते 255 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

विभिन्न सरकारी व निजी एजेंसियों की चूक के व्यापक प्रभाव के परिणामस्वरूप मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके चलते सरकार को मध्यस्थता निर्णय के तहत 255 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया. हाईकोर्ट के आदेश पर निजी कंपनी को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग का खाता तक कुर्क कर लिया.

प्रोजेक्ट को आठ वर्ष पहले होना था चालू (ETV BHARAT)

उक्त खामियां सामने आने और इस परियोजना में असाधारण देरी के जो तथ्य सामने आए, उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच सौंपी समाधान करने को कहा है. अब एसीबी इस परियोजना को लेकर यह जांच करेगी कि, क्या इस तरह की बड़ी परियोजनाओं में मध्यस्थता की धाराएँ शामिल होनी चाहिए जो ठेकेदारों को दावे करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसा कि अन्य मामलों में भी देखा गया है, भले ही ठेकेदार की गलती हो? इसी तरह का उदाहरण भारत मंडपम के पास अंडरपास के निर्माण में भी देखा गया, जिसमें उसी निर्माण एजेंसी द्वारा स्पष्ट इंजीनियरिंग खामियाँ थीं, जिससे G-20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय शर्मिंदगी होनी चाहिए थी. सभी कार्यान्वयन विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए कि निर्माण कार्य सौंपने से पहले आवश्यक दूसरी स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके.बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में देरी के लिए अभी तक कि जांच रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग की भूमिका संदिग्ध है, यह पूरी तरह से प्रबंधन की विफलता और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है. एलजी ने जांच के दिए आदेश में कहा है कि क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुद को किसी भी गलती से मुक्त किया है? यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है. एक परियोजना प्रबंधक की, परिभाषा के अनुसार, प्राथमिक ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि न केवल निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है, यह बताना.

उपराज्यपाल ने इस मामले से संबंधित उक्त अनियमितताओं को देखते हुए और सरकार की सिफारिश से पूरी तरह सहमत होने के बाद एसीबी को भेज दिया है और जांच के दौरान पाए गए पीडब्ल्यूडी, राजस्व, डीटीएल और अन्य एजेंसियों के सभी दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है.



बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से दिल्ली को होगा ये फायदा

1. यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार:- ईस्ट और साउथ दिल्ली के बीच सीधा और तेज कनेक्शन: यह कॉरिडोर (सराय काले खां से मयूर विहार फेस-I तक 3.5 किलोमीटर) यमुना नदी के ऊपर से गुजरेगा, जिससे पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच सीधा, सिग्नल-मुक्त और तेज संपर्क स्थापित होगा. मयूर विहार से एम्स तक की यात्रा महज 20 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों के समय की भारी बचत होगी. यह फ्लाईओवर आईटीओ, रिंग रोड (खासकर निजामुद्दीन ब्रिज), एनएच-24 और डीएनडी फ्लाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा.



2. पर्यावरण और आर्थिक लाभ-ईंधन की बचत होगी यात्रा का समय कम होने से ईंधन की खपत कम होगी. अनुमान है कि यह कॉरिडोर प्रतिदिन लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करेगा. सुगम यातायात से माल और लोगों की आवाजाही आसान होगी, जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा.



3. मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी- यह कॉरिडोर सराय काले खां मल्टी-मॉडल हब तक पहुंच को बेहतर बनाएगा, जो NCRTC के RRTS कॉरिडोर, भारतीय रेलवे, आईएसबीटी, दिल्ली मेट्रो और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है. यह परियोजना दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए आवागमन को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाएगी और शहर की प्रमुख सड़कों पर लगने वाले भारी जाम की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

