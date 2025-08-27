प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भ समापन की अनुमति देने में देरी करना अनुचित है. ऐसा करने से पीड़िता के जीवन को खतरा हो सकता है. ट्रायल कोर्ट द्वारा पीड़िता के गर्भावस्था को समाप्त करने के आवेदन को रद्द करना असंवेदनशील है. शायद उनमें कानून की समझ नहीं है. यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता मोहम्मद समीउज्जमां खान व जीशान खान को सुनकर दिया.



बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कोर्ट में याचिका दायर गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दा​खिल की थी. कोर्ट ने पहले 22 अगस्त 2025 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया था. मेडिकल बोर्ड ने 23 अगस्त को पीड़िता की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भ्रूण की आयु 21 सप्ताह है, ऐसे में अगर गर्भावस्था जारी रहती है तो यह पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी. पीड़िता और उसके माता-पिता दोनों ने गर्भपात की प्रक्रिया के लिए सहमति दी है और पीड़िता पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है.

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और पीड़िता की सहमति के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है. साथ ही मुख्य चिकित्सा अ​धिकारी बागपत और मेरठ को निर्देश दिया गया है कि वे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के डॉक्टरों की एक टीम का गठन करें और तीन दिनों के भीतर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करें. साथ ही भ्रूण को फोरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किया जाए. मेरठ के जिला​धिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़िता और उसके परिवार के चिकित्सा और अन्य खर्चों का वहन करेंगे. कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 सितंबर, 2025 को तय की है.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट ने निलंबित जेई की बहाली पर निर्णय लेने का दिया आदेश, ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में चल गई थी बिजली