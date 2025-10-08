ETV Bharat / state

10वीं में एचपी-सीबीएसई बोर्ड में करो टॉप और बन जाओ डीसी

दसवीं की परीक्षा में जिला भर में टॉप करने वाले मेधावी बच्चों को एक दिन का डीसी बनने का मौका मिलेगा.

बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया देई उत्सव
बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया देई उत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 4:37 PM IST

मंडी: दसवीं की परीक्षा में जिला भर में टॉप करने वाले मेधावी बच्चों को एक दिन का डीसी बनने का मौका मिलेगा. मंडी जिला प्रशासन ने यs नया प्रयास शुरू किया है. इस बात का ऐलान डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित देई उत्सव को संबोधित करते हुए किया. इस वर्ष कोटली की बेटी अवनी जिला भर में टॉपर रही थी और उसे एक दिन का डीसी बनने का मौका दिया गया था.

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि 'इस पहले से मेधावी छात्रों को काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब अगले वर्ष भी बच्चों को ये मौका दिया जाएगा. हिमाचल बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे जिला भर में टॉप करेंगे उन्हें एक-एक दिन का डीसी मंडी बनने का मौका दिया जाएगा. इससे छात्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन में कुछ बेहतर कर अपने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने की भावना जागृत होगी.'

टॉपर छात्रों को मिलेगा एक दिन का डीसी बनने का ऑफर (ETV Bharat)

देई उत्सव पर मेधावी बेटियों को किया गया आमंत्रित

वहीं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मंडी में आयोजित देई उत्सव में जिला भर से उन मेधावी बेटियों को आमंत्रित करके सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं. हाल ही में सिविल जज की परीक्षा को उतीर्ण कर चुकी मंडी जिला की होनहार बेटी मीनाक्षी ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और बेटियों से आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने अभिभावकों से भी अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया.

देई मुहीम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

बता दें कि मंडी जिला प्रशासन ने देई यानी डॉटर एम्पॉवरमेंट इनिशिएटिव के नाम से बेटियों के उत्थान के लिए एक मुहीम शुरू की है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है. इस मुहीम का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है.

