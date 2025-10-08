ETV Bharat / state

10वीं में एचपी-सीबीएसई बोर्ड में करो टॉप और बन जाओ डीसी

बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया देई उत्सव ( ETV Bharat )

Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 4:37 PM IST

मंडी: दसवीं की परीक्षा में जिला भर में टॉप करने वाले मेधावी बच्चों को एक दिन का डीसी बनने का मौका मिलेगा. मंडी जिला प्रशासन ने यs नया प्रयास शुरू किया है. इस बात का ऐलान डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित देई उत्सव को संबोधित करते हुए किया. इस वर्ष कोटली की बेटी अवनी जिला भर में टॉपर रही थी और उसे एक दिन का डीसी बनने का मौका दिया गया था. डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि 'इस पहले से मेधावी छात्रों को काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब अगले वर्ष भी बच्चों को ये मौका दिया जाएगा. हिमाचल बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे जिला भर में टॉप करेंगे उन्हें एक-एक दिन का डीसी मंडी बनने का मौका दिया जाएगा. इससे छात्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन में कुछ बेहतर कर अपने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने की भावना जागृत होगी.' टॉपर छात्रों को मिलेगा एक दिन का डीसी बनने का ऑफर (ETV Bharat) देई उत्सव पर मेधावी बेटियों को किया गया आमंत्रित

