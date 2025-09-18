ETV Bharat / state

वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए खुशखबरी, देहरादून चिड़ियाघर में दिखेगी गुलदार की पूरी फैमिली

देहरादून: राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में अब पर्यटक गुलदार की एक पूरी फैमिली को देख पाएंगे. दरअसल, चिड़ियाघर प्रबंधन में गुलदार की जोड़ी के साथ उनके बच्चों को भी पर्यटकों के लिए बाड़े में रख दिया है. इसके बाद अब पर्यटक गुलदार की जोड़ी के साथ उनके तीन बच्चों को भी चहलकदमी करते देख सकेंगे.

देहरादून का चिड़ियाघर पिछले कुछ समय से लगातार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए कुछ और आनंद देने वाली तस्वीरें भी यहां दिखाई देंगी. दरअसल, चिड़ियाघर में शिकारी वन्यजीव के रूप में दो बाघों को रखा गया है. इनके आने के बाद से ही चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. वन्यजीव प्रेमियों को अब चिड़ियाघर में आनंद लेने का एक और मौका मिलेगा.

गुलदार की पूरी फैमिली (ETV BHARAT)

चिड़ियाघर में बाघों को लाने से पहले यहां गुलदार की जोड़ी को आम लोगों के लिए बाड़े में सार्वजनिक किया गया था. यह दोनों ही गुलदार काफी कम उम्र में चिड़ियाघर में लाए गए थे. लंबे समय तक सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिलने के कारण इन्हें हरे परदे के पीछे रखा गया था, लेकिन बाद में CZA से परमिशन मिलते ही आम लोगों के लिए इन्हें सार्वजनिक किया गया था. तब शिकारी वन्यजीव के रूप में केवल यह दो गुलदार ही चिड़ियाघर में मौजूद थे. हालांकि, अब इन दो गुलदारों के साथ इनके बच्चे भी चिड़ियाघर में पर्यटकों को आकर्षित करेंगे.

चिड़ियाघर में एक तरफ जहां बाघों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं तो वहीं अब गुलदार की जोड़ी के साथ उनके तीन बच्चों को देखने की भी पर्यटकों में इच्छा बढ़ेगी. हाल ही में मादा गुलदार ने बाड़े में इन तीन शावकों को जन्म दिया है. इसमें 2 मेल और 1 फीमेल है. अच्छी बात यह है कि तीनों ही स्वस्थ हैं. अब गुलदार की जोड़ी के साथ चहलकदमी करते हुए सभी का ध्यान खींच रहे हैं.