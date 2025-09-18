ETV Bharat / state

वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए खुशखबरी, देहरादून चिड़ियाघर में दिखेगी गुलदार की पूरी फैमिली

हाल ही में यहां मादा गुलदार ने बाड़े में तीन शावकों को जन्म दिया है. इसमें 2 मेल और 1 फीमेल है.

DEHRADUN ZOO LEOPARD FAMILY
देहरादून चिड़ियाघर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में अब पर्यटक गुलदार की एक पूरी फैमिली को देख पाएंगे. दरअसल, चिड़ियाघर प्रबंधन में गुलदार की जोड़ी के साथ उनके बच्चों को भी पर्यटकों के लिए बाड़े में रख दिया है. इसके बाद अब पर्यटक गुलदार की जोड़ी के साथ उनके तीन बच्चों को भी चहलकदमी करते देख सकेंगे.

देहरादून का चिड़ियाघर पिछले कुछ समय से लगातार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए कुछ और आनंद देने वाली तस्वीरें भी यहां दिखाई देंगी. दरअसल, चिड़ियाघर में शिकारी वन्यजीव के रूप में दो बाघों को रखा गया है. इनके आने के बाद से ही चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. वन्यजीव प्रेमियों को अब चिड़ियाघर में आनंद लेने का एक और मौका मिलेगा.

Dehradun Zoo Leopard Family
गुलदार की पूरी फैमिली (ETV BHARAT)

चिड़ियाघर में बाघों को लाने से पहले यहां गुलदार की जोड़ी को आम लोगों के लिए बाड़े में सार्वजनिक किया गया था. यह दोनों ही गुलदार काफी कम उम्र में चिड़ियाघर में लाए गए थे. लंबे समय तक सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिलने के कारण इन्हें हरे परदे के पीछे रखा गया था, लेकिन बाद में CZA से परमिशन मिलते ही आम लोगों के लिए इन्हें सार्वजनिक किया गया था. तब शिकारी वन्यजीव के रूप में केवल यह दो गुलदार ही चिड़ियाघर में मौजूद थे. हालांकि, अब इन दो गुलदारों के साथ इनके बच्चे भी चिड़ियाघर में पर्यटकों को आकर्षित करेंगे.

चिड़ियाघर में एक तरफ जहां बाघों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं तो वहीं अब गुलदार की जोड़ी के साथ उनके तीन बच्चों को देखने की भी पर्यटकों में इच्छा बढ़ेगी. हाल ही में मादा गुलदार ने बाड़े में इन तीन शावकों को जन्म दिया है. इसमें 2 मेल और 1 फीमेल है. अच्छी बात यह है कि तीनों ही स्वस्थ हैं. अब गुलदार की जोड़ी के साथ चहलकदमी करते हुए सभी का ध्यान खींच रहे हैं.

गुलदार की इस जोड़ी ने बाड़े में ही इन्हें जन्म दिया है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक करने के लिए CZA की अनुमति की जरूरत नहीं है. चिड़ियाघर में चिकित्सक के रूप में काम कर रहे प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं. उन्हें आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया गया है. वन्यजीव प्रेमियों के लिए चिड़ियाघर में यह एक बेहद आनंद भरा मौका होगा. यहां वह गुलदार की पूरी फैमिली को देख सकेंगे.

फिलहाल बाड़े में रेगुलर उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जा रहा है. साथ ही उनकी हर एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही है. चिड़ियाघर प्रबंधन भी उम्मीद कर रहा है कि चिड़ियाघर आने वाले लोगों के लिए इस फैमिली को देखना बेहद खास अनुभव होगा. खासतौर पर गुलदार के बच्चों की अटखेलियां सभी को आकर्षित करेंगी.

पढे़ं- देहरादून चिड़ियाघर में आए तीन नए मेहमान, नन्हे शावकों के आने से पार्क प्रशासन खुश

पढे़ं- बर्ड फ्लू: अब चिकन नहीं खा पाएंगे चिड़ियाघर के वन्यजीव, जंगलों में भी टाइट की गई व्यवस्था

पढे़ं- देहरादून जू को 'मालामाल' कर रही बाघों की जोड़ी, महज चार महीने में हो गई बंपर कमाई, देखने पहुंच रहे हजारों लोग

For All Latest Updates

TAGGED:

देहरादून चिड़ियाघरदेहरादून चिड़ियाघर गुलदार फैमिलीदेहरादून चिड़ियाघर गुलदार अपडेटDEHRADUN ZOO LEOPARD FAMILYDEHRADUN ZOO LEOPARD FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.