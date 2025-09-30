ETV Bharat / state

देहरादून में दशहरा पर्व पर रहेगा पूरे शहर का ट्रैफिक डायवर्ट, जानें कहां तक संचालित होंगे वाहन, कहां मिलेगी पार्किंग

दशहरा उत्सव के लिए देहरादून में यातायात डायवर्ट किया जाएगा.

Traffic diverted on Dussehra
देहरादून में दशहरा पर्व पर रहेगा पूरे शहर का ट्रैफिक डायवर्ट (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 7:12 PM IST

देहरादून: दशहरा पर्व के लिए देहरादून शहर में ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार किया गया है. 2 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा पर्व के मौके पर शहर के अंतर्गत यातायात व्यवस्था बनाई है. सभी यातायात व्यवस्था दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी, जो कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगी. शोभायात्र अपने गंतव्य स्थान से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर 4 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेगी.

शोभायात्रा का रूट: शोभायात्रा श्री कालिका मंदिर से मोती बाजार होते हुए पल्टन बाजार होकर राजपुर रोड, एस्ले हॉल होते हुए कनक चौक, परेड ग्राउंड पहुंचेगी. इस दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए जीरो जोन रहेगा.

विक्रम/मैजिक के लिए ट्रैफिक प्लान:

  • 3 नंबर विक्रम और मैजिक वाहन के लिए रूट: रूट पर चलने वाले विक्रम 2 अक्टूबर को परेड ग्राउंड पर आयोजित दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक केवल तहसील चौक तक ही आ सकेंगे. जहां से ये दून चौक से एमकेपी चौक होते हुए सीएमआई, धर्मपुर की तरफ जा सकेंगे और इनके तहसील चौक तक आने का रूट पूर्ववत ही रहेगा.
  • 5 नंबर विक्रम और मैजिक वाहन के लिए रूट: रूट पर चलने वाले विक्रम वाहन को परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक रेलवे गेट से वापस घुमा दिए जाएंगे.
  • 8 नंबर विक्रम और मैजिक वाहन के लिए रूट: रूट पर चलने वाले विक्रम वाहन को परेड ग्राउंड पर चलने वाले दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक रेलवे गेट से वापस घुमा दिए जाएंगे.
  • 2 नंबर विक्रम और मैजिक वाहन के लिए रूट: रूट पर चलने वाले सभी विक्रम पंत रोड स्थित विक्रम स्टैंड से संचालित नहीं होंगे. इस रोड पर संचालित सभी विक्रम परेड ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम की समाप्ति तक सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस घुमा दिए जाएंगे.

सिटी बसों के लिए ट्रैफिक प्लान:

  • परेड ग्राउंड से चलने वाली कैंट राजपुर रोड बस सेवा: इस मार्ग पर चलने वाले बस सेवा दशहरा पर्व के मौके पर राजपुर रोड ओरिएंट चौक स्थित पैट्रोल पंप के पास से संचालित की जा सकेंगी और किसी भी स्थिति में बसें कनक चौक की तरफ नहीं आएंगी.
  • क्लेमेंट टाउन से राजपुर रोड, कुठाल गेट चलने वाली रोड बस सेवा: इस मार्ग पर चलने वाली बसें पंत रोड, लैंसडाउन की तरफ न जाकर दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर रोड, कुठाल गेट तक जाएगी और वापसी रूट भी यथावत ही रहेगा.
  • रायपुर रोड, मालदेवता, सहस्त्रधारा रोड बस सेवा: इस मार्ग पर चलने वाली बस सेवा को चूना भट्टा रायपुर रोड से संचालित किया जाएगा और सर्वे चौक पर सवारी उतारकर वापस रायपुर रोड चूना भट्टा जा सकेंगी.

पार्किंग व्यवस्था:

  • सामान्य पार्किंग: रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबुल हाउस पार्किंग.
  • वीआईपी/अधिकारीगण वाहन पार्किंग: परेड ग्राउंड मंच के पीछे, दून क्लब, टिन शेड पार्किंग स्मार्ट सिटी.
  • राजपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: वाहन ग्रेट वेल्यू तिराहा से दिला राम चौक होते बहल चौक होकर ग्लोब चौक होकर घंटाघर से दर्शन लाल चौक होकर रेंजर्स ग्राउंड स्थल जाएंगे.
  • सहस्त्रधारा, रायपुर रोड से आने वाले वाहनों हेतु रूट: सहस्त्रधारा क्रासिंग से कर्जन रोड होते हुए सर्वे चौक होकर मंगला देवी से काबुल हाउस पार्किंग.
  • ईसी रोड सुभाष रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: आराघर चौक से द्वारिका स्टोर होते हुए क्रॉस रोड होकर बुद्वा चौक से रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग.
  • सहारनपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: प्रिंस चौक से तहसील चैक होकर दून चौक होते हुए बुद्वा चौक से रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग.
  • चकराता रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: बिंदाल चौक से घंटाघर होते हुए दर्शन लाल चौक होकर रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग स्थल.

पार्किंग के भर जाने के बाद वैकल्पिक पार्किंग प्लान किया गया है. इसमें सचिवालय, लॉर्ड वेंकटेश्वर, सुभाष रोड पर सिंगल लाइन में पार्किंग. राजपुर रोड की ओर से दशहरा पर्व में शामिल होने वाले वाहनों के लिए जनपथ मार्केट बिंदाल पार्किंग रहेगा. बल्लूपुर और किशन नगर की ओर से दशहरा पर्व में शामिल होने वाले वाहनों के लिए महिला पॉलिटेक्निक के सामने सिंगल लेन में पार्किंग. रायपुर, सहस्त्रधारा क्रासिंग की ओर से दशहरा पर्व में शामिल होने वाले वाहनों के लिए कचहरी पार्किंग और हिमालयन आर्म्स से दून चौक के बीच पार्किंग.

एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि परेड ग्राउंड में दशहरा मेले के दौरान आने वाले वाहन चालकों स्वामियों से अनुरोध है कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार्क करें और संभव हो तो टू व्हीलर वाहनों का प्रयोग करते हुए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. साथ ही कार्यक्रम के दौरान नगर में चलने वाली अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों को जाने दिया जाएगा.

