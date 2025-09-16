उत्तराखंड में जल'प्रलय' से तबाही, देहरादून-मसूरी मार्ग 18 जगहों पर क्षतिग्रस्त, 3 लोगों की मौत
मसूरी में कहर बनी बारिश, रातभर की बरसात ने मचाई भारी तबाही, मसूरी-देहरादून मार्ग पूरी तरह ठप.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 7:00 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई. बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे मसूरी-देहरादून मार्ग लगभग 18 स्थानों पर बाधित हो गया है. शिव मंदिर से ऊपर का पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही अब असंभव हो गई है. मसूरी आने-जाने के सभी रास्ते या तो टूट गए हैं या मलबे से पट गए हैं.
आवागमन पूरी तरह ठप: मसूरी पुलिस और पालिका प्रशासन द्वारा पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को बार-बार माइक से घोषणा कर सतर्क किया जा रहा है कि वे फिलहाल देहरादून की ओर ना जाएं. कोठाल गेट पर पुलिस ने सभी वाहनों को रोका हुआ है. मसूरी देहरादून रोड पर 18 से अधिक स्थानों पर भारी मलबा आया है, जिसमें कई जगह सड़कें धंस गई हैं. कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने से खतरा और बढ़ गया है.
पुल टूटा, रेस्टोरेंट ढहे, दरारें पड़ी: पानीवाले बैंड के पास हुए भूस्खलन से कई दुकानों और रेस्टोरेंट पर कहर टूटा है. रेस्टोरेंट में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे उसे तत्काल खाली करवाया गया. कोलुखेत के नीचे का पूरा रोड भूस्खलन के कारण बंद हो गया है, जिसमें एक और रेस्टोरेंट इसकी चपेट में आ गया. झाड़पानी मार्ग पर भी भारी भूस्खलन हुआ है, जहां कई मकान खतरे की जद में आ गा हैं और रोड में बड़ी दरारें पड़ गई हैं
एंबुलेंस में फंसा शव, अंतिम संस्कार बना चुनौती: मसूरी निवासी विरेंद्र अपने भाई के शव को अंतिम संस्कार के लिए देहरादून ले जा रहे थे, लेकिन कोलुखेत के पास एंबुलेंस फंस गई. रोड बंद होने के कारण अब शव को पैदल और अस्थायी रास्तों से कोठाल गेट तक ले जाने की योजना है. यह घटना प्रशासन के सामने मानवीय संकट बनकर उभरी है.
प्रशासन सतर्क, मदद जारी: एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि, मसूरी-देहरादून रोड पर भारी नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही फिलहाल असंभव है. उन्होंने कहा कि हालात को सामान्य करने में समय लगेगा, लेकिन प्रशासन सभी जरूरी उपाय कर रहा है. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी झाड़पानी क्षेत्र पहुंचीं और पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि देर रात कोलुखेत के पास हुए भूस्खलन में दो नेपाली मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है. इसके अलावा मकरेती गांव में एक घर पर मलबा गिरने से दो अन्य लोगों की मौत हुई है.
लोग पैदल ही तय कर रहे सफर: मसूरी से देहरादून जाने का मार्ग बाधित होने के कारण कई पर्यटक और स्थानीय लोग अब चूना खाला और कोठाल गेट तक पैदल चल रहे हैं. एक पर्यटक ने बताया, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं. वाहन चलाना असंभव है. हम परिवार के साथ 7 किलोमीटर पैदल चलकर नीचे उतर रहे हैं.
क्या कहता है पर्यावरण संतुलन? स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि मसूरी में अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण और कैरिंग कैपेसिटी से अधिक भीड़भाड़ ने इस आपदा को और भयावह बना दिया है. पूर्व में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.
स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि सरकार को मसूरी के पर्यावरण और जनसंख्या संतुलन को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए. अगर अब भी नहीं चेते, तो मसूरी हर साल नई त्रासदी झेलेगी. उन्होंने कहा कि मसूरी में हुई इस बारिश ने न केवल यातायात व्यवस्था को ठप किया है, बल्कि जनजीवन, पर्यटक और स्थानीय रहवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है. प्रशासन और सरकार को अब सिर्फ राहत कार्यों तक सीमित न रहकर, दीर्घकालिक योजना और सख्त पर्यावरणीय नीति अपनानी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें.
ये भी पढ़ें: