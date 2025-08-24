देहरादून: एसटीएफ ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह की महिला सदस्य को चंडीगढ़ (पंजाब) से गिरफ्तार किया. महिला फर्जी बैंक खाते और मोबाइल नंबरों का उपयोग करती थी, जबकि इसी मामले में एक अन्य महिला मुख्य आरोपी को पहले में ही गिरफ्तार किया जा चुका है. महिला आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर खुद को अलग-अलग एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़िता से ठगी की जा रही थी. साथ ही पीड़िता को सरकारी एजेंसी की अधिकारी बताकर करीब 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी.

देहरादून निवासी पीड़िता ने मई 2025 में साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके व्हाट्सएप पर अमेरिका के नंबर से कॉल कर एक महिला ने खुद को सरकारी एजेंसी की अधिकारी बताया. व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से विश्वास जीतकर पीड़िता को गोल्ड का बिजनेस शुरू करने के लिए रा मैटेरियल खरीदने के नाम पर उससे बार-बार धनराशि ट्रांसफर कराई गई. पूरे अपराध में अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर, फर्जी पहचान और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर मानसिक रूप से पीड़ित पर नियंत्रण बनाया गया.

पीड़िता को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि वह एक सुनियोजित साइबर ठगी का शिकार बन रही है. जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने घटना में प्रयोग बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों और व्हाट्सअप की जानकारी ली.मिले डेटा के विश्लेषण से जानकारी मे आया कि साइबर महिला आरोपी को चिन्हित करते हुए आरोपी की तलाश जारी की.

जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला तक पहुंच गई जो मोहाली पंजाब की रहने वाली है, जो फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों उपयोग कर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए अलग-अलग नामों से व्हाट्सएप प्रोफाइल व इंटरनेशनल नंबरों का इस्तेमाल करती थी. आरोपी को चंडीगढ़ (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया है.साथ ही साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा न्यायालय में उपस्थित कराकर अग्रिम कार्रवाई विधिक प्रावधानों के तहत की गई.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि महिला आरोपी ने साइबर अपराध के लिए जिस बैंक खातों का प्रयोग किया गया है, उसमें मात्र 1-2 महीने में ही लाखों रुपयों का लेनदेन हुआ है. महिला आरोपी ने लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए अलग-अलग नामों से व्हाट्सएप प्रोफाइल और इंटरनेशनल नंबरों का इस्तेमाल किया था. साथ ही बैंक खाते के खिलाफ देश के चार राज्यों गुजरात,उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कुल 4 साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हैं.जिसके सम्बन्ध में जानकारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क किया जा रहा है.

जनरल मैनेजर से करोड़ों की ठगी: साइबर ठगों ने ओएनजीसी त्रिपुरा में जनरल मैनेजर पद पर तैनात अधिकारी से सात करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर डाली. साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश करने पर मोटे मुनाफा का झांसा देकर जनरल मैनेजर को अपना शिकार बनाया है. नेहरू कॉलोनी निवासी संदीप कुमार ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह ओएनजीसी त्रिपुरा में जनरल मैनेजर है और देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रहते हैं. जनरल मैनेजर की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

