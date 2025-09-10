स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सुधरी देहरादून की रैंकिंग, ऋषिकेश और काशीपुर ने भी किया कमाल
देहरादून: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणाम आने के बाद देहरादून ने लंबी छलांग लगाई है. इस साल देहरादून ने तीन से 10 लाख आबादी वाले शहरों को श्रेणी में 171.7 अंक हासिल कर अपनी श्रेणी के 42 शहरों में 19वीं रैंक प्राप्त की है. यह पिछले साल मिली 37वीं रैंक से 18 पायदान की छलांग है. ऋषिकेश और काशीपुर का भी प्रदर्शन सुधरा है. ऋषिकेश को 14वां स्थान और काशीपुर को 18वां स्थान मिला है.
पिछले साल नगर निगम देहरादून को इसी श्रेणी में 37वीं रैंक मिली थी. केवल 126.5 अंक प्राप्त हुए थे. इस बार की रैंकिंग में करीब 18 स्थानों की छलांग बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. नगर निगम की ओर से एक लाख पौधे लगाए गए. हरित पट्टियों सहित शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है. वार्डो में पार्कों का निर्माण भी तेज गति से हुआ. जिससे प्रदूषण नियंत्रण ओर स्वच्छ वातारण को बढ़ावा दिया जा सके. शहर में हरित वातारण को बढ़ावा देने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण भी कराया गया है.
वहीं तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ऋषिकेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है. पिछले साल यह 31 था. इस बार ऋषिकेश का स्कोर 178.5 अंक रहा. काशीपुर ने भी 177 अंकों के साथ छोटे शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है. काशीपुर ने रैंक का सुधार किया है.
देहरादून मेयर सौरभ थापरियल ने बताया यह उपलब्धि देहरादून के नागरिकों के सहयोग ओर नगर निगम के टीम वर्क का नतीजा है. आने वाले समय में ओर ठोस कदम उठाए जाएंगे. अगले साल देहरादून शीर्ष पांच शहरों में स्थान बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेगा. नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया पिछले कुछ महीने में 15 ई ऑटो टीपर वाहन खरीदकर तंग गलियों से घर-घर कूड़ा उठान की व्यवस्था की जा रही है. देहरादून को शीर्ष 10 स्वच्छ वायु शहरों शामिल करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें 10 कंपोस्ट मशीनें लगाकर गीले कचरे से खाद बनाने की योजना है. साथ ही राजपुर रोड पर सड़क किनारे फाउंटेन निर्माण कर धूल के कणों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. नागरिकों को स्वच्छ वायु का महत्व बताने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं.
