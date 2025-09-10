ETV Bharat / state

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सुधरी देहरादून की रैंकिंग, ऋषिकेश और काशीपुर ने भी किया कमाल

देहरादून: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणाम आने के बाद देहरादून ने लंबी छलांग लगाई है. इस साल देहरादून ने तीन से 10 लाख आबादी वाले शहरों को श्रेणी में 171.7 अंक हासिल कर अपनी श्रेणी के 42 शहरों में 19वीं रैंक प्राप्त की है. यह पिछले साल मिली 37वीं रैंक से 18 पायदान की छलांग है. ऋषिकेश और काशीपुर का भी प्रदर्शन सुधरा है. ऋषिकेश को 14वां स्थान और काशीपुर को 18वां स्थान मिला है.

पिछले साल नगर निगम देहरादून को इसी श्रेणी में 37वीं रैंक मिली थी. केवल 126.5 अंक प्राप्त हुए थे. इस बार की रैंकिंग में करीब 18 स्थानों की छलांग बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. नगर निगम की ओर से एक लाख पौधे लगाए गए. हरित पट्टियों सहित शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है. वार्डो में पार्कों का निर्माण भी तेज गति से हुआ. जिससे प्रदूषण नियंत्रण ओर स्वच्छ वातारण को बढ़ावा दिया जा सके. शहर में हरित वातारण को बढ़ावा देने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण भी कराया गया है.

वहीं तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ऋषिकेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है. पिछले साल यह 31 था. इस बार ऋषिकेश का स्कोर 178.5 अंक रहा. काशीपुर ने भी 177 अंकों के साथ छोटे शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है. काशीपुर ने रैंक का सुधार किया है.