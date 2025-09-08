ETV Bharat / state

डंपर के नीचे आने से बाल-बाल बचा शख्स, वायरल हुआ रोंगटे खड़ा करने वाला वीडियो

देहरादून: राजधानी देहरादून में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सरेआम लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सहस्त्रधारा रोड से रायपुर क्रॉसिंग तक दौड़ते खनन वाहनों ने शहरवासियों की नींद उड़ा दी है. जिसका अब वीडियो वायरल होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने वाहन चालक को यमुनानगर हरियाणा से हिरासत में लिया है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी ने निर्देश दिए थे. घटना के सम्बन्ध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया.

देहरादून में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें ट्रक की चपेट में आने से युवक बाल बाल बचता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति रायपुर क्रॉसिंग पर नियम तोड़कर दौड़ रहे ट्रक को रोकने की कोशिश करता है. ट्रक चालक वाहन रोकने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाता है. इस दौरान युवक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है. इसी कोशिश में वह ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच जाता है.इसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. जिसके बाद अब एक्शन हुआ है.