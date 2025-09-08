डंपर के नीचे आने से बाल-बाल बचा शख्स, वायरल हुआ रोंगटे खड़ा करने वाला वीडियो
देहरादून एसएसपी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने के निर्देश दिये थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2025 at 8:35 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सरेआम लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सहस्त्रधारा रोड से रायपुर क्रॉसिंग तक दौड़ते खनन वाहनों ने शहरवासियों की नींद उड़ा दी है. जिसका अब वीडियो वायरल होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने वाहन चालक को यमुनानगर हरियाणा से हिरासत में लिया है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी ने निर्देश दिए थे. घटना के सम्बन्ध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया.
देहरादून में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें ट्रक की चपेट में आने से युवक बाल बाल बचता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति रायपुर क्रॉसिंग पर नियम तोड़कर दौड़ रहे ट्रक को रोकने की कोशिश करता है. ट्रक चालक वाहन रोकने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाता है. इस दौरान युवक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है. इसी कोशिश में वह ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच जाता है.इसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. जिसके बाद अब एक्शन हुआ है.
देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया है वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सम्बन्धित वाहन चालक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए. वायरल वीडियो की जांच में घटना सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास की होनी पाई गई. घटना में शामिल डंपर होना पाया गया है. जिस पर रायपुर पुलिस ने सम्बन्धित वाहन चालक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की. पता चला कि वाहन चालक डंपर को लेकर हिमाचल की ओर निकला है. जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए डंपर के चालक प्रमोद जिला यमुनानगर हरियाणा को यमुनानगर हरियाणा से हिरासत में लिया. साथ ही वाहन को सीज किया गया. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा वाहनों को नियम के हिसाब से चलना चाहिए. आबादी वाले इलाकों में गति पर नियंत्रण जरुरी है. उन्होंने कहा पुलिस इस तरह के मामलों को सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है.
