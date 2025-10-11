ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन को लेकर एक्टिव हुई दून पुलिस, जारी किया ट्रैफिक प्लान, नियम तोड़ना पड़ेगा भारी

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर करने पर 1200 रुपये का जुर्माना लगेगा.

DEHRADUN TRAFFIC PLAN
देहरादून यातायात प्लान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 11, 2025 at 1:22 PM IST

7 Min Read
देहरादून: आगामी त्योहारी सीजन (धन तेरस, दीपावली,भैया दूज और गोवर्द्धन पूजा) के दौरान आमजनता को असुविधा से बचाने के लिए दून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. साथ ही ट्रैफिक प्लान के बारे में लगातार देहरादून पुलिस के अपडेट दे रही है. आम जनता से अनुरोध है कि ट्रैफिक प्लान की जानकारी का अपडेट रखकर आवागमन करें.

रूट और पार्किंग प्लान

  1. सहस्त्रधारा,रायपुर रोड,राजपुर रोड,सुभाष रोड और डालनवाला क्षेत्र से आने वाले वाहन काबुल हाऊस, नियर सर्वे चौक,मंगला देवी इण्टर कॉलेज परिसर, मल्टी स्टोरेज पार्किंग कनक चौक, एमडीडीए कॉम्प्लेक्स घंटाघर में वाहनों को पार्क करेंगे.
  2. चकराता रोड,जीएमएस रोड और गढी कैंट क्षेत्र से आने वाले वाहन जनपथ कॉम्प्लेक्स,बिंदाल, प्रभात कट के सामने खाली मैदान और रैंजर्स ग्राउंड नियर बुद्धा चौक में अपने वाहनों को पार्क करेंगे.
  3. ईसी रोड,रिस्पना पुल,धर्मपुर,जोगीवाला,नेहरु कॉलोनी और 6 नम्बर पुलिया आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहन रैंजर्स ग्राउंड नियर बुद्धा चौक,दरबार साहिब, नियर तहसील चौक और राजीव गांधी कॉम्पलेक्स तहसील चौक में अपने वाहनों को पार्क करेंगे.
  4. सहारनपुर चौक,कांवली रोड,पटेल नगर और पथरीबाग आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहन पुराना बस अड्डा, नियर द्रोण होटल,पुलिस कार्यालय, नियर दून अस्पताल और नगर निगम कार्यालय परिसर में अपने वाहनों को पार्क करेंगे.
  5. अलग-अलग मार्गों और स्थानों से पल्टन बाजार के लिए Two Wheeler पर आने वाली आम जनता गांधी इन्टर कॉलेज, नियर पल्टन बाजार, CNI स्कूल, नियर पल्टन बाजार में अपने वाहनों को पार्क करेंगे.

पार्किंग सुविधा शहर के अन्य बाजारों के लिए

  1. धर्मपुर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन रेसकोर्स क्षेत्र की पार्किंग (Parking) में पार्क करें.
  2. नेहरु कॉलोनी क्षेत्र में आने वाले लोग अपना वाहन GST Office के दायें और बायें लिंक रोड पर पार्क करेंगे.
  3. रिस्पना क्षेत्र में आने वाले लोग अपना वाहन राजीव नगर, नियर विधानसभा तिराहा के अन्दर सड़क किनारे पार्क करेंगे.
  4. प्रेमनगर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन दशहरा ग्राउंड की पार्किंग में पार्क करें.
  5. रायपुर शिवमन्दिर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन मालदेवता रोड की पार्किंग में पार्क करें.

नो - एंट्री प्लान

  1. लोडिंग वाहनों के लिए दर्शानी गेट, तिलक रोड, भण्डारी चौक, अंसारी मार्ग, तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड, से पलटन बाजार में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी लोडिंग वाहन सुबह 10 बजे से सात 9 बजे तक पलटन बाजार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा. लोडिंग वाहन सुबह 10 बजे से पहले अपना लोडिंग कार्य समाप्त कर लें.
  2. लोडिंग वाहनों वन – वे व्यवस्था के अन्तर्गत केवल राजा रोड से पीपल मण्डी से दर्शनी गेट की ओर जा सकेंगे.
  3. पलटन बाजार क्षेत्र में जिन व्यापारियों के प्रतिष्ठान हैं, उनके वाहनों को टोकन के माध्यम से बाजार में प्रवेश कराया जायेगा. अन्य वाहनों का बाजार में पूरी तरह से प्रवेश निषिद्ध होगा.
  4. यातायात के सामान्य रहने की स्थिति में विक्रम अपने निर्धारित रूट पर ही जायेंगे.

विक्रम और मैजिक के लिए ट्रैफिक प्लान

  1. राजपुर रोड से ओरिएन्ट चौक तक आने वाले (1 नम्बर) विक्रम वाहनों को ओरिएन्ट चौक की ओर न भेजते हुए Drop/Pick-up point ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे से सुभाष रोड, बेनी बाजार होते हुए वापस राजपुर की ओर भेजे जायेगें.
  2. रायपुर रोड से दर्शन लाल चौक तक आने वाले (02 नम्बर) विक्रम वाहनों को दर्शन लाल चौक की ओर न भेजते हुए Drop/Pick-up point सर्वे चौक से वापस रायपुर की ओर भेजे जायेगें.
    रिस्पना की ओर से आने वाले (03 नम्बर ) विक्रम रिचीरिच तिराहे से आईजी कट, Drop/Pick-up point दून चौक, एमकेपी चौक से होते हुए वापस रिस्पना की ओर भेजे जायेंगे.
    (05, 08 नम्बर) विक्रम तहसील चौक तक आ सकेगें एवं यहीं से वापस जायेंगे.

सिटी बसों के लिए ट्रैफिक प्लान

  1. राजपुर रोड जाने वाली सिटी बस का परेड ग्राउंड के स्थान पर नया Drop/Pick-up point ओरिएंट चौक रहेगा.
  2. डोईवाला और सहस्त्रधारा जाने वाली सिटी बस का परेड ग्राउंड के स्थान पर नया Drop/Pick-up point रैंजर्स ग्राउंड रहेगा.


डाइवर्जन व्यवस्था

  1. यातायात का दबाव अत्यधिक होने की स्थिति में यातायात डायवर्ट किया जाएगा.
  2. पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार, पीपलमण्डी आदि स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह से जीरो जोन रहेगा. केवल पैदल यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे.
  3. सर्वे चौक पर यातायात का दबाव अधिक होने पर रायपुर से आने वाले यातायात को कर्जन रोड तिराहा से म्यूनिसिपल रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
  4. घंटाघर पर यातायात का दबाव अधिक होने की स्थिति मे राजपुर रोड की ओर से आने वाले यातायात को ओरिएन्ट चौक से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा. दर्शन लाल से घंटाघर की ओर आने वाले यातायात को लैंसडाउन चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
  5. धर्मपुर चौक पर यातायात के दबाव की स्थिति में माता मंदिर रोड से आने वाले यातायात को रेसकोर्स की ओर डायवर्ट किया जायेगा. नेहरु कॉलोनी तिराहा से धर्मपुर जाने वाले यातायात को फब्बारा चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा.


पार्किंग व्यवस्था

काबुल हाऊस, नियर सर्वे चौक,जनपथ कॉम्पलेक्स, बिंदाल,रैंजर्स ग्राउंड नियर बुद्धा चौक,एमडीडीए कॉम्प्लेक्स घंटाघर,मल्टी स्टोरेज पार्किंग कनक चौक,मंगला देवी इण्टर कॉलेज परिसर,CNI स्कूल, नियर पल्टन बाजार,पुराना बस अड्डा, नियर द्रोण होटल,गांधी इन्टर कॉलेज, नियर पल्टन बाजार,प्रभात कट के सामने खाली मैदान,राजीव गांधी कॉम्पलेक्स तहसील चौक,दरबार साहिब, नियर तहसील चौक,नगर निगम कार्यालय परिसर और पुलिस कार्यालय, नियर दून अस्पताल.


पुलिस व्यवस्था: इस दौरान यातायात व्यवस्था संचालन करने के लिए ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है. जिसमें टीआई - 05,इंस्पेक्टर - 25,टीएसआई - 15,एसआई - 35,हेड कांस्टेबल - 25,कांस्टेबल - 60,कांस्टेबल सिविल पुलिस - 150,आरसी - 100,होमगार्ड और पीआरडी 70 इसके अलावा थाने स्तर से भी पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है.

ट्रैफिक प्लान को लेकर एडवाइजरी

  1. नो पार्किंग जोन में वाहन खडी करने पर करने पर Traffic Crane द्वारा vehicle को टो किया जायेगा. जिसका जुर्माना Rs 1200 है.
  2. निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को पार्क कर असुविधा से बचें और अपने लोकल बाजारों में ही खरीदारी करें और दोपहिया वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करें.
  3. त्योहारी सीजन में निजी वाहनों का प्रयोग जरूरी होने पर ही करें जितना हो सके Public Transport (रिक्शा-टैम्पू- सिटी बस) आदि का प्रयोग करें.
  4. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने परिसर की बेसमेंट पार्किंग को आमजन के लिए अवश्य खुला रखें. अन्यथा संबंधित के खिलाफ वैधानिक (Criminal Proceedings) कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
  5. आप अपनी गाड़ी निर्धारित पार्किंग में खड़ी कर निश्चिंत होकर शॉपिंग या भ्रमण कर सकते हैं.
  6. त्योहारी सीजन में यातायात की समस्या से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता दें और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ से बचें.
  7. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कृपया समय रहते अपनी शॉपिंग पूरी करें और अंतिम समय पर भीड़भाड़ से बचें.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया त्योहारी सीजन के मद्देनजर खरीदारी के लिए भारी संख्या में आमजनता के मुख्य बाजारों में आवागमन की संभावना के मद्देनजर घंटाघर पर परखी यातायात व्यवस्था और पल्टन बाजार और लक्खी बाग क्षेत्र का भ्रमण कर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. सभी दुकानदारों मुख्य पटाखों के विक्रेताओं को स्पष्ट हिदायत दी कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाए. साथ ही मुख्य त्योहारों के मद्देनजर यातायात सुरक्षा और शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग के लिए जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया है.

