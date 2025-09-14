ETV Bharat / state

देहरादून में 2 महीने के भीतर 97 बच्चे हुए लापता, 87 को पुलिस ने खोज निकाला, जानिए क्यों भाग रहे नाबालिग

देहरादून पुलिस ने पिछले दो महीने में 97 गुमशुदा बच्चों में से 87 को खोज निकाला है. सभी ने अलग-अलग कारणों से घर छोड़ा था.

CHILD MISSING
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025 at 10:44 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 11:05 PM IST

देहरादून: पिछले 2 महीने के दौरान पुलिस के पास 97 नाबालिगों के गुमशुदगी के मामले सामने आए. जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग टीमें बनाकर 87 नाबालिगों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से सकुशल बरामद किया है. वहीं, गुमशुदा नाबालिगों के घर से जाने के अलग-अलग कारण पुलिस के सामने आए हैं.

क्यों घर से भाग रहे बच्चे? बता दें कि सोशल मीडिया का इन्फ्लूएंस और वर्चुअल दुनिया के बहकावे में आकर नाबालिग घर से बिना बताए निकल रहे हैं. इनमें 62 नाबालिगों का अपने परिजनों के डांटने या बात न मानने पर नाराज होकर घर से जाना पाया गया है. जबकि, 24 मामलो में नाबालिगों के परिजनों को बिना बताए घूमने या सोशल मीडिया के इन्फ्लूएंस में आकर जाने की जानकारी मिली है. वहीं, 11 मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा है.

दरअसल, पिछले 2 महीने के दौरान नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के 97 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 87 बच्चों को सकुशल बरामद किया है. जिनमें करीब 62 बच्चों का परिजनों से नाराज होकर घर से चले जाना, 24 बच्चों का परिजनों को बिना बताए घूमने या अन्य कारणों से जाना और 11 नाबालिगों को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना कारण सामने आए हैं.

नाबालिगों को बहला फुसलाकर ले जाने वालों को पुलिस ने पहुंचाया जेल: नाबालिगों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज उन्हें जेल भेज दिया है. परिजनों से नाराज होकर या अन्य कारणों से घर से जाने वाले नाबालिगों के मामलों में पुलिस ने बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों की काउंसलिंग कराई. साथ ही अभिभावकों को बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने के लिए समझाया.

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नाबालिगों से संबंधित 10 अन्य मामलों में तलाश जारी है. जिनमें से कुछ नाबालिगों से पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया है, जिसमें पटेलनगर क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की के लुधियाना में काम करने की पुलिस को जानकारी मिली है. पुलिस ने लड़की से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया है.

नाबालिग लड़की ने काम की तलाश में अपनी मर्जी से जाने और जल्द ही देहरादून वापस लौटने की बात कही है. जबकि, प्रेमनगर से लापता नाबालिग मामले में परिजनों की ओर फोन रिचार्ज न करने से नाराज होना और अपने दोस्तों को काम की तलाश में बाहर जाने की बात सामने आई है. ऐसे सभी मामलों में पुलिस ने गंभीरता से काम कर रही है.

CHILDREN MISSING IN DEHRADUNMINOR GIRL MISSING IN UTTARAKHANDदेहरादून नाबालिग लड़कियां गुमशुदाउत्तराखंड में बच्चे लापताUTTARAKHAND CHILD MISSING CASE

