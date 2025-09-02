विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर इलाके में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. देहरादून एसएसपी अजय सिंह को गोपनीय सूचना मिली थी कि हरबर्टपुर में किराए के मकान में गलत काम हो रहा है. एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा तो सूचना सही पाई गई. इसके बाद पुलिस ने मकान में अनैतिक देह व्यापार करवा रहे केयरटेकर सहित पांच लोगों को मौके से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मकान को किराए पर लिया था और आरोपी वहां पर देह व्यापार का धंधा कर रहा था. पुलिस ने मौके से नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है. हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

पुलिस ने बताया कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह को किसी से किराए के मकान देह व्यापार के होने की सूचना मिली थी. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने तुरंत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) देहरादून को कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

देहरादून एसएसपी के निर्देश पर AHTU देहरादून और विकासनगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सितंबर रात को हरबर्टपुर सोनिया बस्ती इलाके में उस घर में छापा मारा, जहां के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी.

छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को मकान के अलग-अलग कमरों में दो पुरुष और दो महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. मौके से पुलिस टीम ने मकान के केयरटेकर सहित सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कोतवाली विकासनगर में संबंधित धाराओं सहित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत किया गया.

पुलिस पूछताछ में मकान के केयरटेकर ने बताया कि यह मकान राजकुमार नाम के व्यक्ति ने किराए पर लिया था. वहीं व्यक्ति बाहरी राज्यों की रहने वाली महिलाओं को बुलाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता था. आरोपी इस मकान की देखभाल और प्रबंधन का कार्य देखता है.

आरोपी राजकुमार द्वारा ग्राहकों से फोन पर संपर्क कर उनसे डील करते हुए कमरे में बुलाया जाता है और आरोपी द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें महिलाओं और युवतियों के पास भेजा जाता है. फरार आरोपी राजकुमार पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जा चुका है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही है.

पढ़ें---