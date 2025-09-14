ETV Bharat / state

स्नैचिंग करने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, एम-टेक डिग्री धारक समेत 2 गिरफ्तार

देहरादून: पुलिस ने स्नैचिंग की 2 अलग-अलग घटनाओं का खुलासा किया. घटना में मास्टर माइंड M-Tech डिग्री धारक समेत 2 शातिर आरोपियों को थाना नेहरु कॉलोनी पुलिस ने फ्लाई ओवर बाईपास के नीचे से गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से दोनों घटनाओं में छीने गए 3 मोबाइल फोन, नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

देहरादून नेहरु कॉलोनी थाना पुलिस के मुताबिक, नेहरु कॉलोनी निवासी पीड़िता ने 11 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि अपने घर से हरापुल की ओर जाते हुए एमडीडीए कॉलोनी बिजली घर के पास पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार ने उनके हाथ से उनका बैग छीनकर मौके से फरार हो गया. जिसमें उसका मोबाइल फोन और अन्य कागजात थे. शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

स्नैचिंग की घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना का खुलासा करने के लिए थाना नेहरु कॉलोनी में पुलिस टीम का गठन कर घटना स्थल और उसके आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आरोपियों के संबंध में जानकारियां हासिल की गई. जिसके आधार पर मुखबिर की सूचना पर फ्लाई ओवर बाईपास के नीचे से घटना में शामिल 2 आरोपी अमनदीप उर्फ नानू और कुणाल चौहान को गिरफ्तार किया गया.