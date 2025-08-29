ETV Bharat / state

लूट का विरोध करने पर हुई थी केयरटेकर जर्रार की निर्मम हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारों को दबोचा - ZARRAR AHMED MURDER CASE

देहरादून पुलिस ने केयरटेकर जर्रार अहमद की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

ZARRAR AHMED MURDER CASE
लूट का विरोध करने पर हुई थी केयरटेकर जर्रार की निर्मम हत्या (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 7:15 PM IST

देहरादून: सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास स्थित एक निर्माणाधीन मकान में केयरटेकर की हत्या के दो आरोपियों को थाना राजपुर पुलिस ने राजपुर क्षेत्र से आर्किड पार्क से गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी चोरी की नियत से कंस्ट्रक्शन साइट में घुसे थे और केयर टेकर की जेब से पैसे और मोबाइल चोरी करते समय उसके जाग जाने और विरोध करने पर सरिए से वारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद मृतक का मोबाइल और पैसे लेकर फरार हो गए थे.

जानकारी के अनुसार, 28 अगस्त को थाना राजपुर को सूचना मिली कि सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास स्थित एक निर्माणाधीन मकान में केयरटेकर का काम कर रहे जर्रार अहमद निवासी हरिद्वार की संदिग्ध हालातों में लाश मिली है. पुलिस के मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति निमार्णाधीन मकान में बने टीन शेड में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर पर चोट के निशान थे और नाक-मुंह से खून बह रहा था. संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए गए.

घटना के संबंध में निमार्णाधीन साइट के ठेकेदार तोशीफ अहमद द्वारा मृतक की हत्या किए जाने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर से अलग-अलग पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस ने घटनास्थल और उसके आस-पास आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया. साथ ही आस पास के लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की. सीसीटीवी फुटेजों को चेक करने पर पुलिस टीम को घटना स्थल के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए. जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 2 आरोपी प्रवीण रावत उर्फ अमन और पवन कुमार को राजपुर क्षेत्र में आर्किड पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए चोरी-चकारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं. 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे दोनों आरोपी पैदल-पैदल सहस्त्रधारा रोड पर एक निर्माणाधीन मकान की साइट पर चोरी की नीयत से पहुंचे. मौके पर निर्माणाधीन साइट पर एक व्यक्ति टिन शेड में सो रहा था.

आरोपियों ने टिन शेड के अंदर जाकर व्यक्ति की जेब से मोबाइल फोन और 650 रुपए निकाल लिए. इस दौरान व्यक्ति की नींद खुलने पर उसके द्वारा आरोपी पवन कुमार को पकड़ लिया गया. जिस पर दोनों आरोपी ने पास पड़े लोहे के सरिए से व्यक्ति पर वार कर उसकी हत्या कर दी और पैसे और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग लोहे के सरिए को पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया.

