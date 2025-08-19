ETV Bharat / state

देहरादून की दो बड़ी चोरी का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में लल्लन गैंग का सरगना, नाबालिग भी अरेस्ट

देहरादून पुलिस ने चोरी की बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Disclosure of theft cases
देहरादून की दो बड़ी चोरी का खुलासा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read

देहरादून: शहर के अलग- अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का प्रेमनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए लल्लन गैंग के सरगना समेत 2 आरोपियों जामुन वाला तिराहे के पास से गिरफ्तार किया. साथ ही एक विधी विवादित किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया. आरोपियों ने गांधी रोड स्थित मोबाइल शॉप से कीमती मोबाइल और प्रेमनगर स्थित बंद घर से स्कूटी, आभूषण और अन्य सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं. बचने के लिए घटना के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे.

26 जुलाई को रीना क्षेत्री निवासी वीरावड़ी प्रेमनगर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके चचेरे भाई के बंद घर से अज्ञात चोरों द्वारा स्कूटी, आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए हैं. पीड़िता की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर से पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. घटना स्थल के आस-पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग की सहायता से संदिग्धों के हुलिए के संबंध में जानकारी ली. पुलिस टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणाम के बाद मुखबिर की सूचना पर दोबारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपी भाई लल्लन और राजू को जामुनवाला तिराहे के पास से गिरफ्तार किया. आरोपियों के साथ घटना में शामिल 1 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया गया. आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया.

आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि तीनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और पिछले काफी समय से देहरादून में रह रहे हैं. तीनों आरोपियों ने गैंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिनका लीडर लल्लन है. गैंग के द्वारा कोतवाली नगर में गांधी रोड क्षेत्र में स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. जहां से उनके द्वारा 15 मोबाइल फोन चोरी किए गए थे. जिसके संबंध में कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज है. घटना के बाद आरोपियों द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. आज दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. इससे पहले ही थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया.

थाना प्रेमनगर प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की स्कूटी और चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे लोहे की रॉड, मोबाइल शॉप से चोरी किए गए अलग-अलग कंपनियों के 15 मोबाइल, प्रेमनगर क्षेत्र से चोरी की गई ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद किया है. आरोपी किसी भी घटना में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती थी. नाबालिग को न्यायालय के आदेशानुसार बाल सुधार गृह भेजा गया.

