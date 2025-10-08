ETV Bharat / state

माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोल लोगों के साथ की करोड़ों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

देहरादून: हजारों लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी ने भारी मुनाफे का लालच देकर भोले-भाले लोगों से अपनी माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश कराया था. पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है.

नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी खोलकर उसमें जमाकर्ताओं को अधिक रुपए का ब्याज मिलने और भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर लोगों की मोटी रकम हड़पकर फरार हो गया था. इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को पुलिस ने खुद वादी बनकर उपनिरीक्षक प्रवीण पुंडीर, बाईपास चौकी प्रभारी अंतर्गत थाना नेहरू कॉलोनी ने थाना नेहरू कॉलोनी में संस्थापक जगमोहन सिंह चौहान समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

मामले की जांच के दौरान जानकारी मिली कि कंपनी का फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान और कंपनी की डायरेक्टर नीलम चौहान निवासी सरस्वती विहार, थाना नेहरू कॉलोनी के रहने वाले हैं. कंपनी का पैसों का सारा लेन देन जगमोहन सिंह चौहान कंपनी के कार्यालय में बैठकर ऑपरेट करता है और लोगों के साथ ठगी और धोखाधड़ी के उद्देश्य से लोगों को अधिक ब्याज का लालच और झांसा देकर कंपनी में खाता खोलने और निवेश करने के लिए अपने जाल में फंसाता है. जिनकी लोकलुभावन योजनाओं के झांसे में आकर लोग इनकी फाइनेंस कंपनी में अपनी RD/FD और डीडीएस के खाते खोले जाते थे.