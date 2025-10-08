ETV Bharat / state

माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोल लोगों के साथ की करोड़ों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

देहरादून पुलिस ने माइक्रोफाइनेंस कंपनी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया.

Accused of fraud arrested
लोगों से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 7:21 PM IST

देहरादून: हजारों लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी ने भारी मुनाफे का लालच देकर भोले-भाले लोगों से अपनी माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश कराया था. पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है.

नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी खोलकर उसमें जमाकर्ताओं को अधिक रुपए का ब्याज मिलने और भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर लोगों की मोटी रकम हड़पकर फरार हो गया था. इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को पुलिस ने खुद वादी बनकर उपनिरीक्षक प्रवीण पुंडीर, बाईपास चौकी प्रभारी अंतर्गत थाना नेहरू कॉलोनी ने थाना नेहरू कॉलोनी में संस्थापक जगमोहन सिंह चौहान समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

मामले की जांच के दौरान जानकारी मिली कि कंपनी का फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान और कंपनी की डायरेक्टर नीलम चौहान निवासी सरस्वती विहार, थाना नेहरू कॉलोनी के रहने वाले हैं. कंपनी का पैसों का सारा लेन देन जगमोहन सिंह चौहान कंपनी के कार्यालय में बैठकर ऑपरेट करता है और लोगों के साथ ठगी और धोखाधड़ी के उद्देश्य से लोगों को अधिक ब्याज का लालच और झांसा देकर कंपनी में खाता खोलने और निवेश करने के लिए अपने जाल में फंसाता है. जिनकी लोकलुभावन योजनाओं के झांसे में आकर लोग इनकी फाइनेंस कंपनी में अपनी RD/FD और डीडीएस के खाते खोले जाते थे.

जिसके बाद पुलिस ने कंपनी से संबंधित सभी बैंक खातों को सीज कराया गया और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया. जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी जगमोहन सिंह चौहान को थाना रोड नेहरू कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुनाफे के लालच में कई लोग छोटी-मोटी कंपनियों में निवेश करते हैं और कंपनियों द्वारा भोले भाले लोगों का निवेश में पैसा लगाकर उसके संचालकों द्वारा विश्वास दिलाकर लोगों की गाड़ी कमाई को हड़प लिया जाता है. सभी निवेशकों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कमाई को निवेश करने से पहले जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उसका सही प्रकार से सत्यापन करें. जांच परख करने के बाद ही निवेश करें. ऐसी कंपनियां जिनके द्वारा आमजन के कमाई को धोखाधड़ी कर हड़पने का प्रयास किया जाएगा, उनके खिलाफ देहरादून पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी.

