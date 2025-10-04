ETV Bharat / state

UKSSSC परीक्षा के लिए फर्जीवाड़ा कर भर डाले 3 सेंटर, यूपी का अभ्यर्थी गिरफ्तार, बड़े खुलासे भी हुए

अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने दबोचा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला अभी सुर्खियों में है. जिसकी जांच चल रही है. इसी बीच फर्जी तरीके से परीक्षा देने की योजना बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर एक ही परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्रों से आवेदन किया था. परीक्षा के लिए निर्धारित उम्र निकलने के कारण भर्ती होने के उद्देश्य से आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे. बता दें कि 5 अक्टूबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2/सहायक विकास अधिकारी पदों पर लिखित परीक्षा प्रस्तावित थी. हालांकि, इसे स्थगित किया जा चुका है. वहीं, आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के डाटा परीक्षण किया. जिसमें एक अभ्यर्थी के संदिग्ध होने की जानकारी मिली. जिसके बाद मामले की जांच के लिए आयोग ने पुलिस को एक पत्र भेजा. फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार (वीडियो- ETV Bharat) वहीं, पत्र के संबंध में एसएसपी अजय सिंह ने गोपनीय जांच कराई गई तो परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार निवासी कनकपुर, भोजपुर मोदीनगर, गाजियाबाद (यूपी) ने 3 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से 3 अलग-अलग फॉर्म भरे थे. इसके बाद पुलिस ने उसके फॉर्म और आयोग को भेजे प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की. जांच में पता चला कि अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार ने परीक्षा में आवेदन के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था. इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए उसने परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों से अपना पंजीकरण कराया था. ताकि, वो यूकेएसएसएससी के सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी पद की लिखित परीक्षा देकर अनुचित लाभ ले सके.

