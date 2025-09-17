ETV Bharat / state

आपदा पीड़ितों की आपबीती, धराली से भी खतरनाक था मंजर, तबाह हो गया पूरा गांव, दंपति की मौत

मसूरी के मकरेती गांव में रात के सन्नाटे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, जिसके बारे में सोचकर भी ग्रामीण डर जाते है.

मसूरी: राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में 15-16 सितंबर की रात को पानी का ऐसा सैलाब आया था, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया था. मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के मकरेती गांव में सोमवार देर रात अचानक आई प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया. रात के सन्नाटे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव हिल गया. इस आपदा ने कई परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया. बुधवार को जब मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी गांव में पहुंची तो आपदा पीड़ितों की आंखे भर आई.

ग्रामीणों ने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को बताया कि 15-16 सितंबर की रात को गांव के चारों ओर पानी और मलबे की बाढ़ सी आ गई थी. जिससे तीन दुकानें और चार घर पूरी तरह तबाह हो गए. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा किसी तरह बाल-बाल बच गया. कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन एक दंपति उस बाढ़ से निकल नहीं पाए और उनकी जान चली गई.

मसूरी मकरेती गांव के आपदा पीड़ितों की आपबीती, (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार 16 सितंबर तड़के करीब तीन बजे तेज़ गर्जना के साथ बादल फटा था. इसके बाद पानी का ऐसा सैलाब आया, जो सब कुछ तहाब करके चला गया. पीड़ित परिवारों ने उस भयावह मंज़र को साझा करते हुए बताया कि एक झटके में उनका सब कुछ उजड़ गया. रात को जहां घर था, वहां सुबह मलबे के ढेर पड़ा था.

Dehradun
आपदा पीड़ितों के छलके आंसू (ETV Bharat)

वहीं मसूरी में फंसे 12 ऐसे मरीजों को भी आईटीबीपी की मदद से देहरादून भेजा गया है, जिन्हें इलाज की तुरंत जररूत थी. इन 12 मरीजों में एक डेढ़ साल का बच्चा, दो ऐसे मरीज जिनकी सर्जरी होनी थी और नौ डायलिसिस के पेशेंट शामिल थे, जिनके लिए समय पर चिकित्सा मिलना बेहद आवश्यक था. लेकिन सड़क मार्ग खराब होने के कारण उनका देहरादून पहुंचना मुश्किल था. क्योंकि मौसम खराब होने के कारण एयर लिफ्ट भी नहीं किया जा सका.

Village Disaster inside story
पीड़ित से मिलने पहुंची मसूी नगर पालिका अध्यक्ष. (ETV Bharat)

इसीलिए सभी मरीजों को 3 एंबुलेंस और 2 निजी वाहनों की मदद से शिव मंदिर तक पहुंचाया गया. इसके बाद एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने शिव मंदिर के पास बन रहे बैली ब्रिज का काम रुकवाया. एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिवादन बल) की टीम को मौके पर भेजा एसडीआरएफ की टीम ने सभी मरीजों को स्ट्रेचर और मानव संसाधनों की सहायता से पुल पार करवाया.

Village Disaster inside story
पलभर में तबाह हो गया गांव (ETV Bharat)

बता दें कि 15-16 सितंबर की रात को आई आपदा में देहरादून जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. मसूरी-देहरादून मार्ग भी जगह-जगह टूटा हुआ है. इस वजह से मसूरी में हजारों पर्यटक फंसे हुए है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सड़क मार्ग के जगह-जगह बाधित होने की वजह से आ रही है. वहीं शिव मंदिर के ऊपर पूल टूट गया था, जिसका जगह अब बैली ब्रिज बनाया जा रहा है.

