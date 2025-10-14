ETV Bharat / state

दीवाली पर जगमग होगा देहरादून शहर, जल्द लगेंगी नई स्ट्रीट लाइट्स, 20 करोड़ का प्रस्ताव तैयार

शासन को स्ट्रीट लाइट्स का 20 करोड़ रुपए प्रस्ताव भेजा है. जिसमें 15 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट्स और 5 करोड़ रुपए का अन्य सामान हैं.

दीवाली पर जगमग होगा देहरादून शहर (ETV Bharat)
देहरादून: दीपावली के अवसर सभी विभाग एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं. इसके लिए नगर निगम देहरादून ने भी कमर कस ली है. नगर निगम छुट्टी के दिन भी 10 टीमों की तैनाती करते हुए शहर के खराब स्ट्रीट लाइट्स को सही कर रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात के दिनों में करीब 500 शिकायत आई थी. जिसके बाद लगातार टीमें स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर कर रही हैं. इस हफ्ते तक सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा सकेगा. नगर निगम ने शासन को नई स्ट्रीट लाइट्स का 20 करोड़ रुपए प्रस्ताव भेजा है. जिसमें 15 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट्स और 5 करोड़ रुपए का अन्य सामान हैं. प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम के पुराने वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स को बदलने का काम करेगा.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया बरसात में करीब 500 शिकायत आई थी. बरसात के बाद नगर निगम की ओर से अवकाश के दिन भी सभी टीमों को एक्टिव मोड पर रखते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जा है. त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर में अतिरित लाइट्स भी लगानी हैं.जिसके लिए 10 टीमों को तैयार किया गया है. कुछ फ्लाईओवर जिसमें ट्रैफिक बाधित न हो उसको ध्यान में रखते हुए सुबह 4 बजे से टीमें लगकर लाइट्स को रिपेयरिंग कर रही हैं. अन्य विभाग के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है.

अब तक 7663 लाइट्स सही हो चुकी हैं. आगे भी प्रयास है कि जितनी भी शिकायत हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा. 4 हजार के करीब नई लाइट्स का टेंडर करके उनको प्राप्त किया गया था. जिनको अधिकतर लगा दिया गया है. बाकी बची हुई लाइट्स भी इस हफ्ते लगा दी जाएंगी.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया नगर निगम के पुराने 60 वार्डों में 55 हजार स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थीं, उनकी 5 साल से अधिक अवधि पूरी हो गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लाइट्स को बदलने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया है. प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद सीसीएमएस(सेंट्रेलिंग कमांड मॉनिटरिंग सिस्टम) पद्धति के आधार पर इन स्ट्रीट लाइट्स को लगाने के लिए योजना बनाई गई है. इन स्ट्रीट लाइट्स की सेंटरलिंग मॉनिटरिंग की जाएगी. जिसमें कितनी लाइट्स काम कर रही हैं? कितनी बंद पड़ी हैं? इन सबकी जानकारी जुटाई जाएगी. जिसके बाद इन्हें ठीक करने का काम भी किया जाएगा.

देहरादून नगर निगम
देहरादून नगर निगम स्ट्रीट लाइट्स
देहरादून स्ट्रीट लाइट्स प्रस्ताव
