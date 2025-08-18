ETV Bharat / state

गैरसैंण सत्र में मौसम बन सकता है परेशानी! चमोली समेत इन जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट - RAIN ALERT IN UTTARAKHAND

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिन कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 5:31 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में अगले कुछ दिन बारिश के लिहाज से बेहद मुश्किल भरे होने जा रहे हैं. ऐसा मौसम विभाग की उस भविष्यवाणी के चलते कहा जा सकता है, जिसमें अगले एक हफ्ते के भीतर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. खास बात यह है कि इन दिनों पूरी सरकार गैरसैंण में है और चमोली जिले को भी बारिश के लिए अलर्ट पर रखा गया है.

गैरसैंण में विधानसभा सत्र मंगलवार 19 अगस्त से शुरू होना है और शासन से लेकर सरकार, चमोली जिले स्थित गैरसैंण पहुंच चुकी है. इस बीच मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, वो चिंता बढ़ाने वाली है. दरअसल, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक चमोली जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त है. हालांकि मंगलवार के लिए 6 जिलों में कुछ जगह तेज बारिश को लेकर संवेदनशील माने गए हैं. लेकिन इसके बाद अगले 48 घंटे में तेज बारिश के लिहाज से चमोली जिले को भी शामिल किया गया है.

गैरसैंण सत्र में मौसम बन सकता है परेशानी! (ETV Bharat)

पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर रास्ता ब्लॉक होने और लगातार हो रही बारिश के चलते गैरसैंण में सत्र आहूत किया जाने को लेकर आखिरी मौके तक फैसला टलने की उम्मीद लगाई जा रही थी. लेकिन धामी सरकार ने गैरसैंण में ही सत्र आहूत करने का निर्णय लिया था. इस बीच अब मौसम विभाग का अलर्ट आने वाले एक हफ्ते के दौरान चिंता बढ़ाने वाला है.

अगले 24 घंटों में इन 6 जिलों में बारिश: मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. हालांकि इस दौरान अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी. उधर 24 घंटे के बाद भारी बारिश की संभावना वाले जिलों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई गई है.

कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश: बुधवार से भारी बारिश को लेकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले भी जोड़े गए हैं. यानी इन जिलों में भी कुछ जगह पर तेज बारिश हो सकती है. हालांकि अगले एक हफ्ते के दौरान अधिकतर कुमाऊं के जिलों में बदले हुए मौसम का ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है और कुमाऊं के जिलों में ही ज्यादा बारिश होने का अंदेशा है.

प्रदेश में जिस तरह सिस्टम डेवलप हो रहा है, उससे यह लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. हालांकि, पूरे प्रदेश में ही हल्की से मध्यम बारिश मिलती रहेगी. लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे, जहां तेज बारिश लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है.- डॉ. सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र

राज्य में कई जगह पर तेज बारिश के कारण जल स्रोत का पानी बढ़ गया है. तमाम नदियों का जलस्तर भी सामान्य दिनों के लिहाज से काफी ज्यादा है. इन स्थितियों के बीच खासतौर पर पर्वतीय जिलों में तेज बारिश दिक्कतों को बढ़ा सकती है.

