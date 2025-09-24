आपदा में तबाह हुआ देहरादून का मुख्य पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा, व्यापारियों की रोजी रोटी पर मंडराया संकट
आपदा में देहरादून का मुख्य पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा तबाह हो गया. इससे गंधक पानी के कुंड को भी नुकसान पहुंचा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2025 at 9:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. खासकर देहरादून आने वाले पर्यटक मसूरी, देहरादून, गुच्चूपानी और सहस्त्रधारा घूमने जरूर जाते हैं. खासकर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल गंधक स्रोत के लिए काफी प्रसिद्ध है. जहां दूर दराज से पर्यटक गंधक स्त्रोत में नहाने और गंधक पानी को अपने साथ ले जाने के लिए जरूर पहुंचते हैं. लेकिन हाल ही में देहरादून में आई भीषण आपदा की वजह से सहस्त्रधारा का मुख्य आकर्षण केंद्र गंधक स्रोत पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस आपदा की वजह से सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल के आसपास मौजूद दुकानदार अब पर्यटकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तमाम पर्यटक स्थल हैं. इन्हीं पर्यटक स्थलों में से एक सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल भी लोगों को खूब लुभाता है. यही वजह है कि देहरादून आने वाला पर्यटक देहरादून से 12 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल जरूर जाता है. क्योंकि सहस्त्रधारा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर्ण है. खासकर गर्मियों के सीजन में सहस्त्रधारा आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहां बह रही जलधारा में लोग नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं. इसके अलावा सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में आकर्षक का केंद्र गंधक स्रोत (Sulphur springs) है और इसी गंधक स्रोत के लिए देश के तमाम राज्यों से पर्यटक सहस्त्रधारा पहुंचते हैं.
पर्यटक स्थल हुआ वीरान: 16 सितंबर को आई आपदा की वजह से सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल के आस पास किए गए निर्माण कार्य और दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं. इसके साथ ही गंधक स्त्रोत भी क्षतिग्रस्त हो गया है और इस स्रोत के चारों तरफ बनाया गया कुंड में भी मलबा घुस गया है. आपदा के बाद से ही ये सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल पूरी तरह से वीरान हो गया है. हालांकि, आसपास जो दुकान सुरक्षित हैं, वह दुकानदार अब पर्यटकों की राह देख रहे हैं जिसकी मुख्य वजह यही है कि बारह मास इस पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की वजह से ही इन दुकानदारों की रोजी-रोटी चलती है.
गंधक पानी के लिए दूर-दूर से आते हैं पर्यटक: सहस्त्रधारा पर्यटक की खासियत सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बहता पानी नहीं है, बल्कि सहस्त्रधारा में मौजूद गंधक स्त्रोत कुंड भी है. इस गंधक पानी में स्नान करने और पानी को अपने साथ ले जाने के लिए देश के तमाम हिस्सों से सैलानी सहस्त्रधारा पहुंचते हैं. गंधक पानी यानी सल्फर युक्त पानी जो चर्म रोग के लिए काफी फायदेमंद है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति स्किन रोग से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सहस्त्रधारा आ सकता है. जहां मौजूद गंधक स्रोत में स्नान कर सकता है. चिकित्सा पद्धति के अनुसार भी सल्फर युक्त पानी का इस्तेमाल करने से स्किन रोग संबंधित समस्याएं दूर होती हैं.
स्किन रोग और पेट संबंधित बीमारी के लिए बताया जाता है लाभदायक: बाजारों में गंधक युक्त हर्बल दवाई और मिश्रित लोशन भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल स्किन रोग से संबंधित इलाज के लिए और पेट से संबंधित इलाज के लिए किया जाता है. लेकिन गंधक स्रोत कुंड आपदा की वजह से तबाह हो गया है. साथ ही सहस्त्रधारा और गंधक स्रोत कुंड के आसपास काफी अधिक मलबा फैल गया है. जिसके चलते सहस्त्रधारा में पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है.
वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दुकानदारों ने कहा कि इस आपदा की वजह से सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है. क्योंकि आसपास की कुछ दुकानें बह गई हैं. जिसके चलते उनका पूरा कारोबार थप पड़ गया है. जिसके चलते वह लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, इस उम्मीद में की धीरे-धीरे पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू होगा.
