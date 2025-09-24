ETV Bharat / state

आपदा में तबाह हुआ देहरादून का मुख्य पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा, व्यापारियों की रोजी रोटी पर मंडराया संकट

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. खासकर देहरादून आने वाले पर्यटक मसूरी, देहरादून, गुच्चूपानी और सहस्त्रधारा घूमने जरूर जाते हैं. खासकर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल गंधक स्रोत के लिए काफी प्रसिद्ध है. जहां दूर दराज से पर्यटक गंधक स्त्रोत में नहाने और गंधक पानी को अपने साथ ले जाने के लिए जरूर पहुंचते हैं. लेकिन हाल ही में देहरादून में आई भीषण आपदा की वजह से सहस्त्रधारा का मुख्य आकर्षण केंद्र गंधक स्रोत पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस आपदा की वजह से सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल के आसपास मौजूद दुकानदार अब पर्यटकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तमाम पर्यटक स्थल हैं. इन्हीं पर्यटक स्थलों में से एक सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल भी लोगों को खूब लुभाता है. यही वजह है कि देहरादून आने वाला पर्यटक देहरादून से 12 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल जरूर जाता है. क्योंकि सहस्त्रधारा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर्ण है. खासकर गर्मियों के सीजन में सहस्त्रधारा आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहां बह रही जलधारा में लोग नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं. इसके अलावा सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में आकर्षक का केंद्र गंधक स्रोत (Sulphur springs) है और इसी गंधक स्रोत के लिए देश के तमाम राज्यों से पर्यटक सहस्त्रधारा पहुंचते हैं.

आपदा में तबाह हुआ देहरादून का मुख्य पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा (VIDEO- ETV Bharat)

पर्यटक स्थल हुआ वीरान: 16 सितंबर को आई आपदा की वजह से सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल के आस पास किए गए निर्माण कार्य और दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं. इसके साथ ही गंधक स्त्रोत भी क्षतिग्रस्त हो गया है और इस स्रोत के चारों तरफ बनाया गया कुंड में भी मलबा घुस गया है. आपदा के बाद से ही ये सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल पूरी तरह से वीरान हो गया है. हालांकि, आसपास जो दुकान सुरक्षित हैं, वह दुकानदार अब पर्यटकों की राह देख रहे हैं जिसकी मुख्य वजह यही है कि बारह मास इस पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की वजह से ही इन दुकानदारों की रोजी-रोटी चलती है.