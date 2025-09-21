ETV Bharat / state

कार्लीगाड़ के 100 परिवार कर रहे विस्थापन की मांग, ETV भारत पर छलका आपदा का 'दर्द'

कार्लीगाड़ में 100 परिवार रहते हैं. सभी आपदा की वजह से काफी अधिक परेशान हैं. वे विस्थापन की मांग कर रहे हैं.

KARLIGAD GROUND REPORT
कार्लीगाड़ गांव आपदा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read
रोहित सोनी की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में आपदा जैसे हालात बनते रहते हैं. खासकर मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थितियां काफी भयानक हो जाती हैं. इस बार के सीजन में पर्वतीय नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आपदा का सामना करना पड़ा. कार्लीगाड़ इसका ताजा उदाहरण है. यहां आपदा के चलते कई परिवार बेघर हो गये. आपदा में संपर्क मार्ग भी स्वाहा हो गये. आपदा के एक हफ्ते बाद कार्लीगाड़ में कैसे हालात हैं? यहां के ग्रामीण कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? राहत कार्यों की रफ्तार क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए ईटीवी भारत कार्लीगाड़ गांव पहुंचा.

कार्लीगाड़ गांव में बादल फटने की वजह से देहरादून सहस्त्रधारा, टपकेश्वर महादेव मंदिर, रिस्पना नदी के आस पास समेत तमाम जगहों पर तबाही मची. जिससे कार्लीगाड़ गांव के हालातों का पता लगाया जा सकता है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए ग्रामीण मोहन रावत ने बताया 15 सितंबर की रात 10:30 बजे बादल फटा उस दौरान काफी तेज आवाज आ रही थी. उसमें बारिश भी काफी अधिक तेज थी. जिसके चलते सभी ग्रामीण एकजुट होकर के एक सुरक्षित स्थान पर चले गए. उस रात सभी गांववासियों को पूरी रात उसी जगह पर बितानी पड़ी. तब चारों तरफ पानी का बहाव काफी अधिक तेज था.

Karligad Ground Report
आपदा के टूटे घर (ETV BHARAT)

मोहन रावत ने बताया शासन प्रशासन की अभी तक कोई भी टीम वह नहीं पहुंची है. उनके गांव के बाहर कुछ लोग मलबे में दब गए थे. वहीं पर ही राहत बचाव कार्य चल रहा है. उनके गांव में तीन दिन बाद शुक्रवार को प्रधान पहुंचे. वो भी 2 मिनट रुककर वापस लौट गये. मोहन रावत ने कहा आपदा के बाद ईटीवी भारत के अलावा कोई भी टीम यहां नहीं पहुंची है.

Karligad Ground Report
आपदा में बर्बाद हुआ कार्लीगाड़ (ETV BHARAT)

मोहन रावत के कहा हर जगह कार्लीगाड़ में बादल फटने की खबर चल रही है. इस घटना को बीते चार दिन बीत चुके हैं. इसके बाद भी यहां कोई नहीं पहुंचा है. उन्होंने बताया तमाम सामाजिक संगठनों के लोग मदद के लिए आगे आए हैं. वे भी सिर्फ नीचे तक ही मदद कर पा रहे हैं, जबकि इस गांव की ओर कोई भी सामाजिक संगठन भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा है. ऐसे में यहां के ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं. उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि वह यह मांग किसके सामने रखें?

Karligad Ground Report
कार्लीगाड़ आपदा (ETV BHARAT)

वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने कहा साल 2011 में भी इस क्षेत्र में आपदा आई थी. तब उसका असर काफी कम था. अभी जो आपदा आई है वह साल 2011 के मुकाबले चार गुना अधिक है. साल 2011 में आई आपदा के दौरान एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था. इस आपदा की वजह से कार्लीगाड गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. गांव की पूरी सड़क तबाह हो गई है. सहस्त्रधारा की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग जगह-जगह पर वॉशआउट हो गई है. उन्होंने बताया कार्लीगाड़ में 100 परिवार रहते हैं. सभी इस आपदा की वजह से काफी अधिक परेशान हैं. ऐसे में उनका पूरा गांव सरकार और प्रशासन से सुरक्षित जगह पर विस्थापन की मांग कर रहा है.

कार्लीगाड़ गांव आपदाकार्लीगाड़ ग्राउंड रिपोर्टकार्लीगाड़ विस्थापन की मांगKARLIGAD GROUND REPORT

