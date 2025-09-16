हे भगवान! देहरादून में नदियों का विकराल रूप, सड़कें बहीं, हरिद्वार हाईवे भी हुआ खत्म
उत्तराखंड में एक बार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. देहरादून के अलग-अलग इलाकों में इस समय हाहाकार मचा हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 10:58 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में देर रात से हो रही बारिश से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है. चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे है. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी में बादल फोड तबाही मची हुई है. हाईवे पर जगह-जगह सड़कें टूटी हुई है. पहाड़ों की रानी मसूरी में भी लोग डरे हुए है. मसूरी में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं. मसूरी देहरादून सड़क जगह से बंद है. सड़कों पर कई जगह बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी है. वहीं देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का भी यहीं हाल है, जहां पर पानी नेशनल हाईवे को डैमेज करता हुआ बह रहा है.
डोईवाला और नेपाल फार्म के बीच फन फैली के पास देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा क्षतिगस्त हो गया. हाईवे पर पानी की रौंद्र रूप देखकर लोग डरे हुए है. हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से धस गया है. फिलहाल लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है.
LIVE: मालदेवता, देहरादून में अतिवृष्टि से हुए जलभराव एवं भू-कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 16, 2025
इसके अलावा मसूरी-देहरादून रोड पर भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण रोड पूरी तरह से बंद हो गया है. फिलहाल जगह-जगह पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है.
वहीं बताया जा रहा है कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड को डीएल रोड से जोड़ने वाले ऋषि नगर पुल को भारी बारिश में नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश के चलते सड़क का पुश्ता ढह गया. रिस्पना नदी के उफान ने रिस्पना पुल के आसपास काफी तबाही मचा है. नदी के किनारे एक मकान पूरी तरह से पानी में बह गया. पुल के पास स्थित ऑटो सर्विस सेंटर में खड़ी चार मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर पानी में बहे. रिस्पना पुल से सटी मछली की दुकान भी रिस्पना नदी में बही. सड़के किनारे ऊर्जा निगम का ट्रांसफार्मर भी भारी बारिश के चलते गिर गया. पुलिस ने एहतियातन पुल से यातायात को रोक दिया है. मकानों और नदी के बीच की 3 मीटर की दूरी बची.
#WATCH | Uttarakhand: In rural areas of Rishikesh, the communication has been disrupted due to the water of the rivers. The railway line connectivity has been lost due to the water. pic.twitter.com/LdOTFuFu0z— ANI (@ANI) September 16, 2025
देहरादून में बारिश के हालात इतने खराब हो गए है कि खुद सीएम धामी को जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा है. वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है. सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत देहरादून के माल देवता और सहस्त्रधारा इलाके में बने हुए है. वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो इस आपदा में कई लोगों के लापता होने की जानकारी भी है. हालांकि अभी तक अधिकारी पुष्ट नहीं हुई है.
