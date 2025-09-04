देहरादून: राजधानी देहरादून के एक निजी मॉल में होने जा रहा फेक वेडिंग इवेंट बवाल का कारण बन गया है. इस इवेंट को लेकर देहरादून में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. हिंदू संगठनों ने शादी जैसे पवित्र संस्कार का मजाक उड़ाने पर इवेंट ऑर्गेनाइजर को सख्त चेतावनी दी है. वहीं, इस आयोजन की जानकारी पुलिस के पास भी पहुंची है. मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून एसएसपी ने इसकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि किसी भी धर्म या संस्कृति की भावनाओं को आहत करने वाला इवेंट हुआ तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

बता दें राजधानी देहरादून के एक निजी मॉल में 6 सितंबर को होने वाले बैंड बाजा बारात थीम पर आधारित फेक शादी इवेंट ने विवाद खड़ा कर दिया है. इस इवेंट में डेकोरेशन से लेकर दूल्हा–दुल्हन, वरमाला और बारात जैसे रिवाज़ नकली तौर पर दिखाए जाने वाले हैं. यानी बिना असली रस्मों और रिश्तों के शादी को तमाशबीन बनाना. इस को लेकर हिंदू संगठनों ने इवेंट पर कड़ा ऐतराज जताया है. हिंदू रक्षक दल के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा शादी केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का सबसे पवित्र संस्कार है, इसका मजाक उड़ाना आस्था और संस्कृति से खिलवाड़ है.

फन फेक वेडिंग इवेंट को लेकर बवाल (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा यह देवभूमि है. यहां पर सनातन को खराब नहीं होने देंगे. विवाह शब्द सनातन से आता है. सनातन को बचाना हमारा धर्म है. सनातन को जो भी कोई खराब करेगा तो हिन्दू रक्षक दल विरोध करेगा. यह लोग फेक शादी के बजाय फेक निकाह या फिर फेक मैरिज क्यों नहीं करा रहे है? लेकिन सनातन के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कड़ा विरोध किया जाएगा. संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इवेंट हुआ तो विरोध होगा. जिसकी जिम्मेदारी मॉल प्रबंधन की होगी.

मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि एक मॉल में एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है. जिससे फेक शादी का अयोजन कहते हैं,जो बहुत जगह चल रहा है. आयोजन की जानकारी होने के बाद संबंधित सीओ ने मॉल के प्रबंधन को नोटिस दिया है. साथ ही आयोजन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है. उन्होंने कहा अगर इसमें ऐसा कुछ गलत होगा तो अयोजन को नहीं होना दिया जाएगा.वहीं, जब मॉल प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना था कि फेस्टिव सीजन में इंडियन कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए ही यह आयोजन किया जा रहा है. किसी भी धर्म को आहत करना हमारा मकसद नहीं है.

