ETV Bharat / state

देहरादून एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट, लाल निशान के बाद डरा रहा नोटिस, नगर निगम ने शुरू किया काम - DEHRADUN ELEVATED ROAD PROJECT

मकानों के दरवाजे पर लगे लाल निशान ( फोटो सोर्स पीडब्ल्यूडी )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 22, 2025 at 3:14 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:23 PM IST 2 Min Read

देहरादून: रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर दोनों नदियों के किनारों पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे होने के बाद लाल निशान लगाने के बाद अब नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं. नगर निगम ने अब तक 50 से अधिक नोटिस जारी कर चुका है. नगर निगम 864 चिन्हित निर्माण को नोटिस जारी करेगा. उसके बाद चिह्नित निर्माण पर दस्तावेज मांगे जाएंगे. संबंधित व्यक्तियों को आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है. जिनके निस्तारण के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. बता दें रिस्पना एलिवेटेड रोड के लिए प्रभावित कुल जमीन का क्षेत्रफल 44.8216 हेक्टेयर है. जिसमें सरकारी भूमि 42.648 हेक्टेयर, निजी भूमि 2.1736 हेक्टेयर है. प्रभावित कुल स्थायी संरचनाएं 771, प्रभावित कुल अस्थायी संरचनाएं 349 और कुल प्रभावितों की संख्या 1120 हैं. बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 43.9151 हेक्टेयर, सरकारी भूमि 25.7968 हेक्टेयर, निजी भूमि 18.1183 हेक्टेयर, वन भूमि 1.96 हेक्टेयर, रक्षा संपदा भूमि 4.93 हेक्टेयर, पियर फाउंडेशन के लिए भूमि 0.42 हेक्टेयर शामिल किया गया है. ऐसे ही प्रभावित स्थायी संरचनाएं 934, अस्थायी संरचनाएं 560, कुल प्रभावित संरचनाएं 1494 हैं. देहरादून एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट (ETV BHARAT)

Last Updated : May 22, 2025 at 3:23 PM IST