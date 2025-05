ETV Bharat / state

ट्रैफिक से 'हांफ' रहा देहरादून, सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां, जानें CMP आंकड़े, एलिवेटडेट प्रोजेक्ट करेगा मदद - DEHRADUN ELEVATEDATE ROAD PROJECT

खास है एलिवेटडेट प्रोजेक्ट ( फोटो- ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 14, 2025 at 5:21 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 7:34 PM IST 4 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है. इसके पहले चरण में डिमार्केशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आने वाले दिनों में इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा. जिसके बाद 61 हजार करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाने की काम शुरू होगा. आज ईटीवी भारत अपने पाठकों को देहरादून में तैयार होने वाले इस एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट की खासियत के साथ साथ इसकी जरूरत बताने जा रहा है. इस रिपोर्ट में हम पाठकों को बताएंगे कि इस एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट के बन जाने से देहरादून वासियों को कितना फायदा होगा. बता दें जिस तरह से दिल्ली से देहरादून बना रहे एक्सप्रेसवे के जरिए देश की राजधानी से देहरादून को ढाई घंटे में जोड़ने की बात हो रही है तो वही जिस तरह से देहरादून शहर में लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उसके बाद से लगातार देहरादून से दिल्ली हाईवे को लेकर के यह सवाल किया जा रहा था कि आखिर शहर के भीतर कैसे ट्रैफिक मोबिलाइजेशन किया जाएगा. जिसको लेकर रिस्पना और बिंदल नदी पर बनने वाले यह दो एलिवेटेड रोड एक मिल के पत्थर का काम करेंगे. देहरादून की सड़कों पर आज ट्रैफिक का हाल भयावह है. साल 2019 में कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) की रिपोर्ट तैयार की गई थी. वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MHUA) के मानकों के अनुसार हर 5 साल में सीएमपी सर्वे होना जरूरी है. जिसके आधार पर साल 2019 के बाद 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड के सबसे व्यस्ततम शहर देहरादून का सर्वे किया गया. दरअसल, यह किसी भी सड़क का प्रति घंटे में उस सड़क की वहन क्षमता पर निकलने वाला ट्रैफिक होता है. हर एक सड़क की इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुसार उसकी चौड़ाई को देखते हुए उसकी वहन क्षमता निर्धारित की जाती है. आईआरसी के मानकों के अनुसार किसी भी सड़क का V/C अनुपात यदि 0.8% से ज्यादा होता है तो यह माना जाता है कि उसे सड़क पर एक अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जरूरत है. जिसके हिसाब से (CMP) की रिपोर्ट तैयार की जाती है.

