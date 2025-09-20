ETV Bharat / state

आपदा में ढह गई मत्स्य पालन केंद्र की दीवार, फिर मछली लूटने उमड़ी भीड़, वायरल हुआ वीडियो

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में 15 सितंबर की रात को हुई भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी क्रम में देहरादून जिले के भी तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जान माल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अधिक नुकसान हुआ है. ऐसे में 16 सितंबर को देहरादून जिले में भारी बारिश के बाद आई आपदा के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है. आपदा में अवसर तलाश रहे सहसपुर क्षेत्र के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदियों से मछली पकड़ते दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में तमाम लोग नदी के किनारे मछलियां लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल यह वीडियो सहसपुर के खुशहालपुर का बताया जा रहा है. भारी बारिश के चलते 16 सितंबर को आसन नदी में आए सैलाब की वजह से नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई. इस दीवार के ढहने के बाद ग्रामीणों को मछली लूटने का एक बड़ा मौका मिल गया.