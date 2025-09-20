आपदा में ढह गई मत्स्य पालन केंद्र की दीवार, फिर मछली लूटने उमड़ी भीड़, वायरल हुआ वीडियो
16 सितंबर की आपदा में आसन नदी के सैलाब में नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2025 at 10:37 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में 15 सितंबर की रात को हुई भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी क्रम में देहरादून जिले के भी तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जान माल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अधिक नुकसान हुआ है. ऐसे में 16 सितंबर को देहरादून जिले में भारी बारिश के बाद आई आपदा के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है. आपदा में अवसर तलाश रहे सहसपुर क्षेत्र के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदियों से मछली पकड़ते दिखाई दे रहे हैं.
दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में तमाम लोग नदी के किनारे मछलियां लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल यह वीडियो सहसपुर के खुशहालपुर का बताया जा रहा है. भारी बारिश के चलते 16 सितंबर को आसन नदी में आए सैलाब की वजह से नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई. इस दीवार के ढहने के बाद ग्रामीणों को मछली लूटने का एक बड़ा मौका मिल गया.
मछली पालन केंद्र की दीवार टूटने के बाद मछलियां नदी में बहने लगी. इसके बाद स्थानीय लोग अपने जान को जोखिम में डालकर नदी में उतरकर मछली पकड़ने लगे. तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि ग्रामीण किस तरह से नदी में मछली ढूंढते दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बर्तन के सहारे मछलियों को पकड़ कर एकत्र कर रहे हैं.
इस आपदा की वजह से जहां एक और मछली पालन केंद्र को एक बड़ा नुकसान हुआ है तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को आपदा में एक बड़ा अवसर मिल गया, जिसका वो फायदा उठाते दिखाई दिए. 16 सितंबर को देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता, प्रेमनगर, सहसपुर, टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है. जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं.
पढ़ें---
- देहरादून में बड़ी घटना, कई मजदूर नदी में बहे, 8 शव मिले, 200 छात्रों का रेस्क्यू
- लाइव उत्तराखंड में बारिश से मचा हाहाकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी से फोन पर की बात, जानें हर अपडेट
- देहरादून में फिर बरसी आफत की बारिश, सहस्त्रधारा में कई दुकानें बहीं, दो लोग लापता, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी
- खौफनाक वीडियो! देहरादून में नदियों का विकराल रूप, सड़कें बहीं, हरिद्वार हाईवे 'साफ'
- ग्राउंड जीरो: पानी में डूब गई गृहस्थी, सैलाब में ढही रोजी-रोटी, आंखों देखा तबाही का मंजर