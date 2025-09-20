ETV Bharat / state

आपदा में ढह गई मत्स्य पालन केंद्र की दीवार, फिर मछली लूटने उमड़ी भीड़, वायरल हुआ वीडियो

16 सितंबर की आपदा में आसन नदी के सैलाब में नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई.

SAHASPUR DISASTER FISH VIDEO
सहसपुर में मछली पकड़ने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में 15 सितंबर की रात को हुई भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी क्रम में देहरादून जिले के भी तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जान माल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अधिक नुकसान हुआ है. ऐसे में 16 सितंबर को देहरादून जिले में भारी बारिश के बाद आई आपदा के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है. आपदा में अवसर तलाश रहे सहसपुर क्षेत्र के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदियों से मछली पकड़ते दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में तमाम लोग नदी के किनारे मछलियां लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल यह वीडियो सहसपुर के खुशहालपुर का बताया जा रहा है. भारी बारिश के चलते 16 सितंबर को आसन नदी में आए सैलाब की वजह से नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र की दीवार ढह गई. इस दीवार के ढहने के बाद ग्रामीणों को मछली लूटने का एक बड़ा मौका मिल गया.

सहसपुर में मछली पकड़ने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

मछली पालन केंद्र की दीवार टूटने के बाद मछलियां नदी में बहने लगी. इसके बाद स्थानीय लोग अपने जान को जोखिम में डालकर नदी में उतरकर मछली पकड़ने लगे. तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि ग्रामीण किस तरह से नदी में मछली ढूंढते दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बर्तन के सहारे मछलियों को पकड़ कर एकत्र कर रहे हैं.

इस आपदा की वजह से जहां एक और मछली पालन केंद्र को एक बड़ा नुकसान हुआ है तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को आपदा में एक बड़ा अवसर मिल गया, जिसका वो फायदा उठाते दिखाई दिए. 16 सितंबर को देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता, प्रेमनगर, सहसपुर, टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है. जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

देहरादून में बारिशदेहरादून बारिश आपदासहसपुर आपदा मछली वीडियोSAHASPUR DISASTER FISH VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.