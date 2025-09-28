ETV Bharat / state

देहरादून डीएवी कॉलेज में जीती एबीवीपी, मसूरी में NSUI ने मारी बाजी, देखें छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट

देहरादून डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के ऋषभ मल्होत्रा अध्यक्ष बने हैं. उन्होंने एनएसयूआई के हरीशचंद्र जोशी को हराया.

UTTARAKHAND STUDENT UNION ELECTIONS
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2025 at 6:58 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो गये हैं. डीएवी पीजी महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है. यहां एबीवीपी के ऋषभ मल्होत्रा ने एनएसयूआई के हरीशचंद्र जोशी को 657 मतों से करारी शिकस्त दी है.

डीएवी पीजी कॉलेज में 2006-07 में एनएसयूआई के संग्राम सिंह पुंडीर ने जीत दर्ज की थी. उसके बाद 14 सालों से कांग्रेस के सहयोगी छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया यानी एनएसयूआई डीएवी कॉलेज में जीत नहीं दर्ज करा पाई है. इन 14 सालों बाद एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएवी कॉलेज में अपना वर्चस्व बनाया है. इससे पहले महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर इन 14 सालों में एबीवीपी या फिर बागियों का कब्जा रहा है. 2023 में हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आर्यन छात्र संगठन के सिद्धार्थ अग्रवाल ने जीत दर्ज कराई थी. अध्यक्ष रहते हुए सिद्धार्थ अग्रवाल एनएसयूआई में शामिल हो गए. 2020-21 और 2014 में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए. 2007 के बाद से लगातार एनएसयूआई उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है.

इस बार संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं. जिसे हार का कारण माना जा रहा है. इस बार उपाध्यक्ष पद पर विशाल कुमार ने देव कुमार को शिकस्त दी है. सचिव पद पर आर्यन संगठन के करन नेगी विजयी घोषित हुए हैं. इसी तरह सहसचिव पद पर अभिषेक कुमार, ट्रेजर पद पर दिव्यांशी और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव पद पर प्रियांशु सिंह विजय हुए हैं.

डीबीएस पीजी कॉलेज में एनएसयूआई जीती: गौरतलब है कि एक तरफ जहां एनएसयूआई को डीएवी कॉलेज में हार का सामना करना पड़ा तो वहीं डीबीएस पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में उत्तरकाशी जिले मे मोरी विकासखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र फीताड़ी के रहने वाले हर्ष मोहन राणा ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी के प्रत्याशी स्वास्तिक कुकरेती को हरा कर यह जीत हासिल की है.

मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव: मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज की है. एनएसयूआई गठबंधन के प्रवेश राणा ने अध्यक्ष पद पर विजय हासिल की एनएसयूआई गठबंधन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने एबीवीपी के प्रत्याशी पवन को 37 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर भारतीय छात्र संगठन एबीवीपी का कब्जा रहा. उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अनुज पंवार ने एनएसयूआई गठबंधन के मान धूसिया को भारी मतों से पराजित किया. अनुज पवार को 144 वोट मिले, जबकि मान धूसिया को केवल 45 वोट मिले. चार मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया. कोषाध्यक्ष पद पर भी एबीवीपी के नमन मल्ल ने कड़ी टक्कर देते हुए ज्योति रमोला को 14 मतों के अंतर से हराया. नमन मल्ल को 125 वोट मिले जबकि ज्योति रमोला को 111 वोट मिले. सहसचिव पद पर एबीवीपी की करिश्मा ने अपने प्रतिद्वंदी अनुष्का को 87 मतों के बड़े अंतर से परास्त किया. करिश्मा को 160 वोट प्राप्त हुए, जबकि अनुक्षा को 73 वोट मिले. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर भी एबीवीपी के आशुतोष जोशी ने कार्तिक रावत को भारी मतों से हराया. आशुतोष को 174 वोट मिले, जबकि कार्तिक को केवल 62 वोट मिले। दो मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.

