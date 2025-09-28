ETV Bharat / state

देहरादून डीएवी कॉलेज में जीती एबीवीपी, मसूरी में NSUI ने मारी बाजी, देखें छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 28, 2025 at 6:58 AM IST 4 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो गये हैं. डीएवी पीजी महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है. यहां एबीवीपी के ऋषभ मल्होत्रा ने एनएसयूआई के हरीशचंद्र जोशी को 657 मतों से करारी शिकस्त दी है. डीएवी पीजी कॉलेज में 2006-07 में एनएसयूआई के संग्राम सिंह पुंडीर ने जीत दर्ज की थी. उसके बाद 14 सालों से कांग्रेस के सहयोगी छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया यानी एनएसयूआई डीएवी कॉलेज में जीत नहीं दर्ज करा पाई है. इन 14 सालों बाद एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएवी कॉलेज में अपना वर्चस्व बनाया है. इससे पहले महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर इन 14 सालों में एबीवीपी या फिर बागियों का कब्जा रहा है. 2023 में हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आर्यन छात्र संगठन के सिद्धार्थ अग्रवाल ने जीत दर्ज कराई थी. अध्यक्ष रहते हुए सिद्धार्थ अग्रवाल एनएसयूआई में शामिल हो गए. 2020-21 और 2014 में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए. 2007 के बाद से लगातार एनएसयूआई उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है. इस बार संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं. जिसे हार का कारण माना जा रहा है. इस बार उपाध्यक्ष पद पर विशाल कुमार ने देव कुमार को शिकस्त दी है. सचिव पद पर आर्यन संगठन के करन नेगी विजयी घोषित हुए हैं. इसी तरह सहसचिव पद पर अभिषेक कुमार, ट्रेजर पद पर दिव्यांशी और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव पद पर प्रियांशु सिंह विजय हुए हैं.