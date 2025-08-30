ETV Bharat / state

करोड़ों रुपयों के साथ देहरादून का बड़ा शेयर कारोबारी लापता, कार-मोबाइल हिमाचल में मिले - DEHRADUN BUSINESSMAN MISSING

कारोबारी का नाम सुनील है, जिस पर लोगों का 20 से 20 करोड़ रुपए निवेश किया हुआ था. परिजनों ने किडनैपिंग की आशंका जताई है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 2:36 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. शेयर मार्केट में रकम निवेश करने वाला देहरादून को बड़ा कारोबारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है. पुलिस को कारोबारी की कार और मोबाइल हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में लावारिस हालत में मिले हैं. लेकिन कारोबारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. बताया जा रहा है कि कारोबार जब लापता हुआ उस समय उसके पास कई करोड़ रुपए थे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कारोबारी की पत्नी ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि 27 अगस्त को एक महिला नेहरू कॉलोनी थाने पहुंची थी. महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति का नाम सुनील ब्यास है, जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं. मंगलवार को सुनील किसी को कुछ बताए बिना घर से अचानक गायब हो गया था.

महिला ने अपनी तहरीर में पुलिस को बताया कि पहले तो उनके मोबाइल कर कॉल जा रही थी, लेकिन बाद में फोन भी बंद आ रहा था. सुनील ब्यास ने कई लोगों के करीब 20 से 22 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं. साथ ही वो कई करोड़ रुपए अपने साथ भी लेकर गया है.

पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर कारोबारी सुनील के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला, जिसके बाद सुनील की आखिरी लोकेशन हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में मिली. इसके बाद नेहरू कॉलोनी थाने से पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंची.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस को सुनील की कार और फोन तो मिला, लेकिन सुनील का कुछ पता नहीं चल पाया है. साथ ही पुलिस ने जब सुनील के फोन को सर्विलांस में लगाया तो पता चला कि उसने कई लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ रुपये लिए हैं.

थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरों में सुनील सुनील पांवटा साहिब में घूमते हुए दिखा है, लेकिन उसके बाद वह आगे कहां गए, इस बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. कारोबारी की तलाश में पुलिस की गई टीमें लगी हुई हैं.

वहीं पुलिस का कहना है कि कारोबारी सुनील की पत्नी ने अपने पति के अपहरण की आशंका जताई है. पत्नी ने सुनील के गायब होने के एक दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराई है. अब तक मामला लेन-देन का लग रहा है, एक या दो दिन में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी.

