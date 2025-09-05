ETV Bharat / state

नमक में मिलावट की शिकायत के बाद प्रशासन की छापेमारी जारी है. सभी राशन की दुकानों में नमक की सैंपलिंग की जा रही है.

प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप (Photo-ETV Bharat)
देहरादून: सस्ते गल्ले राशन दुकानों पर आ शिकायतों के बाद प्रशासन ने जनपद में 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने नमक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा. जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि नमक के नमूनों को सैंपल जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं नमक में रेत और अन्य मिलावट की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है.

बता दें कि गुरुवार को जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन की टीम ने जनपद के तहसील सदर, चकराता, विकासनगर,मसूरी,डोईवाला और ऋषिकेश में 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापेमारी करते हुए नमक के नमूने लिए गए. जिला प्रशासन को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खराब गुणवत्ता वाले नमक वितरित करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी. जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिला अधिकारी प्रशासन को एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से जांच के निर्देश दिए थे.

डीएम के निर्देश के पालन में सभी एसडीएम और तहसीलदारों ने अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी सस्ते राशन की दुकानों पर छापेमारी करते हुए नमक के नमूने लिए गए. जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी के दौरान इकट्ठे किए गए नमक के नमूनों को सैंपल जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजे गए हैं. साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर, चकराता, विकास नगर, मसूरी और तहसीलदार ऋषिकेश ने अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई.

गौर हो कि पिछले दिनों एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिला सस्ते गल्ले से मिले नमक की गुणवत्ता के बारे में बता रही है. वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि नमक में रेत मिला हुआ था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिलाधिकारी ने वीडियो को संज्ञान में लेकर सस्ते गल्ले की दुकानों में नमक की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया था.

पिछले कुछ महीने पहले भी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने खुद सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान कई दुकानों में अनियमितता पाई गई थी. जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई की थी. उसके बाद तीन दिन जिला प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने छापामारी कर कार्रवाई की थी.

