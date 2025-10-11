ETV Bharat / state

एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह में बोले सीएम- भविष्य के हथियार तलवार नहीं, तकनीक हैं

एमएनआईटी जयपुर के 19वें दीक्षांत समारोह में 1385 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई. 153 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी दी गई. डिग्रियां प्राप्त करने वालों में 27% छात्राएं शामिल थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 20 छात्रों को स्वर्ण पदक भी दिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह संस्थान आज ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बन चुका है. यही नहीं उत्तर भारत के शीर्ष एनआईटी में एमएनआईटी ने अपना स्थान बनाया है. यह उपलब्धि संस्थान के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. इस बार 150 से ज्यादा छात्र डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है.

जयपुर: भविष्य के हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटर और कृत्रिम उद्यमिता हैं. यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का. मौका था एमएनआईटी के 19वें दीक्षांत समारोह का, जहां 1,385 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 153 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई. इस दौरान 20 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए. सीएम ने कहा कि एमएनआईटी ने न केवल उत्तर भारत के शीर्ष एनआईटी में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि नारी सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में भी मिसाल कायम की है.

तीस से ज्यादा दिव्यांग विद्यार्थी भी यहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के सभी एनआईटी में सबसे ज्यादा संख्या में छात्राओं का अनुपात इसी संस्थान में है, जो नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करता है. इस संस्थान ने नई शिक्षा नीति को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है.

इस दौरान उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं से कहा कि आज छात्र ऐसे युग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां भारत का सूर्योदय हो रहा है. आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है. जब देश 2047 में प्रवेश करेगा, तब भारत विश्व की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा. उन्होंने कहा कि भविष्य के हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटर और कृत्रिम उद्यमिता हैं, क्योंकि तकनीक ही वह कुंजी है जो समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं और छात्रों के लिए लाई गई राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया. साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास कर रही है. सरकारी नौकरियों के भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

सबसे ज्यादा बंटी पीएचडी डिग्री: एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के छात्रों को विभिन्न कोर्सेज की डिग्रियां वितरित की गई. इसमें 769 बीटेक, 59 बीआर्क, 228 एमटेक और 16 एमप्लान की डिग्रियां प्रदान की गई. भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में कुल 105 छात्रों को एमएससी की उपाधि और 55 छात्रों को एमबीए की डिग्री दी गई. इस वर्ष 153 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधियां प्रदान की गई, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है. कुल 1,385 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई, जिनमें 828 स्नातक, 404 स्नातकोत्तर और 153 डॉक्टरेट उपाधियां शामिल हैं.

एमएनआईटी को मिले 13 पेटेंट: एमएनआईटी निदेशक प्रो. एनपी पाढ़ी ने बताया कि एमएनआईटी के इतिहास में पहली बार 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं. इस वर्ष संस्थान के शिक्षकों की 32 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 21 करोड़ रुपए है. साथ ही 249 परामर्श परियोजनाएं 13.67 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण की गई और 13 पेटेंट प्राप्त किए गए. इस वर्ष भारतीय सेना, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचेवान (कनाडा), परमाणु ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इसरो की ओर से कुल 41 परियोजनाओं के लिए (12 नई परियोजनाएं) 5.68 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा, एमएनआईटी जयपुर को आईजीबीसी ग्रीन कैंपस प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है और वर्ष 2026 तक 'नेट जीरो' कैंपस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.