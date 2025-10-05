रांची विश्वविद्यालय में रविवार को भी जारी रहा डिग्री निष्पादन कार्य, बैकलॉग डिग्रियां परीक्षा विभाग के लिए चुनौती
रांची विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग का कार्यालय रविवार को भी खुला रहा और छात्रों की भीड़ लगी रही.
Published : October 5, 2025 at 4:06 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा 19 साल बाद विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित है. आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में सबसे बड़ी चुनौती डिग्रियों को लेकर सामने आई है. आवेदकों को अपने यूजी और पीजी की डिग्रियां आवेदन के साथ संलग्न करना है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के पास वर्षों से लंबित डिग्रियों का बैकलॉग अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है.
रविवार को भी खुला रहा परीक्षा विभाग
स्थिति को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का कार्यालय रविवार को भी खुला रहा और डिग्री निष्पादन का कार्य जारी रहा. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सुबह से ही छात्रों की लंबी कतारें लगी रहीं. इन छात्रों में अधिकांश वे थे जिन्हें जेपीएससी शिक्षक भर्ती, झारखंड टेट (JTET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिग्रियों की सख्त जरूरत है.
छुट्टियों में भी कर्मचारियों ने किया निरंतर काम
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान भी कर्मचारियों ने निरंतर काम किया. लगभग 7300 डिग्रियां तैयार की जा चुकी हैं, ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने में कोई दिक्कत न हो. परीक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत कर यह काम पूरा किया है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर था, इसलिए छुट्टियों के बावजूद हम सब ने काम को प्राथमिकता दी.
अभ्यर्थियों की दिखी लंबी कतार
विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को भी भारी भीड़ देखी गई. डिग्री काउंटर के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लगी थीं. कई विद्यार्थी सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी जैसे जिलों से आए थे. कुछ छात्रों ने बताया कि उन्हें कई महीनों से डिग्री का इंतजार था, लेकिन अब डिग्री मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है.
कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर उठाए सवाल
वहीं, कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए. उनका कहना है कि एडमिशन के समय कॉलेजों से डिग्री शुल्क लिया जाता है, लेकिन वर्षों तक डिग्रियां कॉलेज तक नहीं पहुंचतीं. परिणामस्वरूप, छात्रों को बार-बार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. यह व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्रों की डिग्रियां अब तक तैयार नहीं हो पाई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द डिग्री जारी की जाएगी. इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो पुराने बैचों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सत्यापित कर रही है.
डिग्री जारी करने में देरी का कारण
परीक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक दबाव 2018 से 2022 के बीच पास हुए विद्यार्थियों की डिग्रियों को लेकर है. कई कॉलेजों से अभी तक पूर्ण विवरण और परीक्षा परिणाम की सत्यापित सूची नहीं आई है. जिसके कारण देरी हो रही है.
छात्र संगठनों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है. एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जिस तत्परता से छुट्टियों के दौरान काम किया, वह सराहनीय है. लेकिन यह व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों को अंतिम तारीख से पहले परेशान न होना पड़े.
डिग्री निष्पादन कार्य जोरों पर
कुल मिलाकर, रांची विश्वविद्यालय इन दिनों पूरी ताकत के साथ डिग्री निष्पादन कार्य में जुटा है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि आने वाले दो दिनों में लंबित अधिकांश डिग्रियां जारी कर दी जाएंगी. विश्वविद्यालय की इस सक्रियता से हजारों छात्रों में उम्मीद जगी है, जो अपने करियर के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं.
ये भी पढ़ें-
रांची विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले की संख्या काफी कम
रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल: ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी डिग्री, छात्रों की वर्षों की परेशानी होगी दूर
पढ़ाई पूरी, पहचान अधूरी! रांची यूनिवर्सिटी की फाइलों में फंसी 5 लाख डिग्रियां