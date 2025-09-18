ETV Bharat / state

वंशवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बोले- मैं दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, कभी पद की भीख नहीं मांगी

नीरज सिंह ने ईटीवी भारत से कई मुद्दों पर की बातचीत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 18, 2025

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र नीरज सिंह ने अपने राजनीतिक सफर, परिवारिक सहयोग और वंशवाद जैसे मुद्दों पर ETV BHARAT से खुलकर बात की. नीरज सिंह ने कहा कि वे 20 साल से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं. पिता की विचारधारा से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं. विपक्ष के जो नेता मुझ पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं वह यह जान लें कि मैं बीजेपी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूं. सवाल : आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं. राजनीति में आने का फैसला कैसे हुआ? क्या यह वंशवाद का उदाहरण है? जवाब : नीरज सिंह ने कहा कि राजनीति में आना कोई फैसला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. मेरे पिता ने इमरजेंसी के दौरान काल कोठरी में समय बिताया, तब बीजेपी के पास न 300 सांसद थे, न 1600 विधायक. वे विचारधारा के लिए लड़े. मैं और मेरा परिवार उसी राह पर हैं. वंशवाद का आरोप लगता है, लेकिन बीजेपी में योग्यता ही सबकुछ है. मैंने नमो एंबेसडर अभियान में एक हफ्ते में 50,000 से ज्यादा सदस्य जोड़े, जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की. यह मेरी मेहनत का नतीजा है न कि परिवार का. वंशवाद की राजनीति पर नीरज सिंह ने रखी अपनी बात. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल : वंशवाद पर आपका क्या विचार है? बीजेपी की बात जब भी विपक्ष करता है तो आपके परिवार पर वंशवाद का आरोप क्यों लगता है?