रांची में 19 से 21 सिंतबर तक डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दी जानकारी - DEFENSE EXPO WILL ORGANIZE RANCHI

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची में पहली बार तीन दिवसीय डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला है.

Union Minister of State for Defence Sanjay Seth
दिशा की बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)
सरायकेला: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 19, 20 और 21 सितंबर को रांची में डिफेंस एक्सपो के आयोजन की जानकारी दी. यह बात उन्होंने सरायकेला के जिला समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित दिशा कार्यक्रम के दौरान कही.

रांची में पहली बार आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार रांची हो रहा है, जिसमें झारखंड के एमएसएमई भी डिफेंस सेक्टर में आएंगे और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे. इसमें डिफेंस सेक्टर के बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे. जिसमें उन्हें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के उद्यमियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)

बैठक में योजनाओं की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई, उनमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया है. सड़क योजनाओं में अनियमितता की शिकायत की जांच 15 दोनों के अंदर उपायुक्त को करने का निर्देश जारी किया गया है.

नवरात्रि से पूर्व खराब ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश

इधर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने वाला है. नवरात्र से पूर्व सभी गांव- देहात में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिया गया है ताकि नवरात्र के दौरान नियमित रूप से सभी लोगों को बिजली आपूर्ति कराया जा सके. इस दौरान स्वच्छता भी बरकरार रखने के लिए विभाग को निर्देश दिया गया है क्योंकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी, इसलिए स्वच्छता हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए.

चांडिल अनुमंडल अस्पताल में जल्द शुरू होगी सेवा

केंद्रीय मंत्री ने चांडिल अनुमंडल अस्पताल में डायलिसिस सेवा जल्द प्रारंभ होने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही चांडिल का अंडरपास, दो माह के अंदर पूरा होने का भी आश्वासन दिया है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान पीएमजीएवाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीडब्लूडी सड़क योजनाओं में अनियमिता की शिकायत मिली है, उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर उपायुक्त को सभी मामलों की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बैठक में शामिल हुए वरीय पदाधिकारी

दरअसल सरायकेला में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई. बैठक में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, इचागढ़ विधायक सविता महतो, उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, एसपी मुकेश लुनायत, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए.

