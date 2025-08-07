रांचीः 'परिवार सुरक्षा पुस्तिका' के जरिए आप अपनी निजी संपत्ति की जानकारी रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अनोखी पहल करते हुए इसे हर परिवार के लिए उपयोगी बताया है.

'परिवार सुरक्षा पुस्तिका' में हर जानकारी दर्ज करके रख सकते हैंः संजय सेठ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के चित्र लगे इस पुस्तिका का विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 11 अगस्त को दिल्ली में करने वाले हैं. इस पुस्तिका में आप जमीन रिकॉर्ड से लेकर बैंक अकांउट, पैन नंबर, आधार नंबर, गाड़ी लाइसेंस यानी हर वो जानकारी दर्ज करके रख सकते हैं जो किसी तरह की अनहोनी होने पर आपके परिवार के लोगों को आपके बाद डाक्यूमेंट्स को लेकर कोई परेशानी ना हो.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharta)

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह पुस्तिका नाम के अनुरूप काम करेगी. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही उपयोगी होगी, क्योंकि कई बार मीडिया में समाचार आता है कि बैंक में पैसा जमा है मगर लेने वाला कोई नहीं है.

50 हजार वितरित होगी परिवार सुरक्षा पुस्तिका

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल से शुरू की जा रही परिवार सुरक्षा पुस्तिका आम लोगों के बीच वितरित की जाएगी. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अनुसार यह छोटी चीज है मगर है बड़ी ही महत्वपूर्ण. यह एक तरह की वसीयत है जो आप लिखकर आलमारी में रख सकते हैं. एक ही पुस्तिका में सारी डिटेल्स मिलेगी.

जमीन रसीद और बिल इत्यादि भी सहेज कर रख सकते हैंः संजय सेठ

उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों को सहुलियत मिलेगी. परिवार सुरक्षा पुस्तिका 50 हजार प्रति प्रिंट करने का आदेश दिया गया है. 11 अगस्त को दिल्ली में विमोचन होने के बाद इसे आम लोगों के बीच वितरित किया जायेगा. करीब 30 पेज की इस कलरफुल पुस्तिका में हर बात की जानकारी लिखकर रखी जा सकती है. इसमें सबसे ज्यादा खासियत यह है कि जमीन रसीद या बिल भी सहेज कर रख सकते हैं.

