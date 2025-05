ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे - LUCKNOW NEWS

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 6:12 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 7:00 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे. एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे. भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया. रक्षा मंत्री ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन : मंगलवार को शाम करीब 4.30 बजे राजनाथ सिंह विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाने लगे. कार्यकर्ताओं के हुजुम को देखते हुए रक्षा मंत्री गाड़ी के बाहर निकले और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. करीब 500 मीटर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके काफिले के साथ-साथ चलता रहा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे. (Video Credit; ETV Bharat) पाकिस्तान के खिलाफ दिखा आक्रोश : कार्यकर्ताओ में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश साफ नजर आ रहा था. पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्यवाही के बाद भारत सरकार और खास तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद दिया.

लखनऊ : ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे. एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे. भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया. रक्षा मंत्री ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन : मंगलवार को शाम करीब 4.30 बजे राजनाथ सिंह विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाने लगे. कार्यकर्ताओं के हुजुम को देखते हुए रक्षा मंत्री गाड़ी के बाहर निकले और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. करीब 500 मीटर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके काफिले के साथ-साथ चलता रहा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे. (Video Credit; ETV Bharat) पाकिस्तान के खिलाफ दिखा आक्रोश : कार्यकर्ताओ में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश साफ नजर आ रहा था. पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्यवाही के बाद भारत सरकार और खास तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद दिया. राजनाथ सिंह ने बढ़ाया हौसला : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वैसे तो लखनऊ के दौरे पर अक्सर रहते हैं. लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है. लेकिन आज का दौरा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से चर्चा में रहा. स्वागत समारोह में तिरंगा झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे माहौल को देशभक्तिपूर्ण बना दिया. राजनाथ सिंह ने भी कार्यकताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए कार से अभिवादन किया. निजी अस्पताल का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन गोमती नगर पत्रकार पुरम स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. यह भी पढ़ें: गोरखपुर के जिस गांव में सीएम योगी मनाते हैं दिवाली, वहां के ग्रामीण 'सिस्टम' से परेशान, जानिए क्या है बड़ी वजह

Last Updated : May 20, 2025 at 7:00 PM IST