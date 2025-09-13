ETV Bharat / state

दीपावली पर इस बार 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी अयोध्या; ग्रीन फायर वर्क्स शो बनेगा आकर्षण का केंद्र

पर्यटन विभाग ने दिव्य और भव्य दीपोत्सव-25 की तैयारियां शुरू कीं, संगीत और कोरियोग्राफ का अनोखा मेल उत्सव को बनाएगा यादगार.

रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी.
रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 6:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर पर्यटन विभाग दीपोत्सव-25 को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है. इस बार 19 अक्टूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क्स शो का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा, यह आतिशबाज़ी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी. इसके साथ ही दीपाेत्सव में पर्यटकों को संगीत और तकनीक के साथ कोरियोग्राफ का अनूठा अनुभव दिखने के साथ सुनने को मिलेगा.

हरित आतिशबाजी का आनंद उठाएंगे श्रद्धालु: दीपोत्सव-25 पर सरयू नदी के घाटों और राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे, जो भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रतीक बनकर असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रकाश फैलाएंगे. भक्ति-भाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के बीच इस बार ग्रीन फायरवर्क्स शो खास आकर्षण का केंद्र होगा, जो आस्था और नवाचार को साथ लाकर एक प्रदूषण-मुक्त रंग-बिरंगी रौशनी से जगमगाएगा. करीब 10 मिनट तक चलने वाला यह शो संगीत, लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से सजा होगा. कई मीटर से ऊंचाई तक उठने वाली आतिशबाज़ी सरयू के जल पर अद्भुत प्रतिबिंब बिखेरेंगी और वहां मौजूद हर दर्शक को रोमांचित कर देंगी.

दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी शुरू: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप दीपोत्सव-25 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस पर बार 26 लाख से अधिक दीपक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदूषण-मुक्त आतिशबाजी के साथ हम अयोध्या की सांस्कृतिक भव्यता को प्रदर्शित करेंगे, जो हर श्रद्धालु को अविस्मरणीय अनुभव देगा. पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि इस बार के दीपोत्सव-25 में परंपरा और नवाचार दोनों का उत्सव देखने को मिलेगा. इस बार पर्यावरण हितैषी और कोरियोग्राफ्ड आतिशबाज़ी हमारे स्थायित्व के संकल्प को हर श्रद्धालुओं तक पहुंचाएगी. साथ ही अयोध्या की धरोहर को विश्व मंच पर प्रस्तुत करेगी. यह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव है.

