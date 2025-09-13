ETV Bharat / state

दीपावली पर इस बार 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी अयोध्या; ग्रीन फायर वर्क्स शो बनेगा आकर्षण का केंद्र

रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 6:16 PM IST 2 Min Read