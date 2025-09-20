ETV Bharat / state

DUSU चुनाव परिणाम 2025: यह व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे छात्र समुदाय की जीत- दीपिका झा

डूसू चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने 21,825 मतों से दर्ज की जीत,कहा छात्रों की समस्याओं को आवाज देना मेरी प्राथमिकता.

DUSU संयुक्त सचिव चुनी गईं दीपिका झा
DUSU संयुक्त सचिव चुनी गईं दीपिका झा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 2:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम रहा. शुक्रवार को हुए मतगणना में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की जबकि राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया. संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी उम्मीदवार दीपिका झा ने 21,825 मत हासिल किए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी लवकुश भड़ाना को 17,380 वोट मिले. उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी लवकुश भड़ाना को 4,445 मतों से हराया.

यह व्यक्तिगत जीत नहीं,पूरे छात्र समुदाय की जीत है- दीपिका झा: अपनी जीत के बाद दीपिका झा ने कहा कि यह व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे छात्र समुदाय की जीत है. उन्होंने कहा कि चुनाव किसी जाति, क्षेत्र या पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा नहीं था, बल्कि पूरी तरह राष्ट्रवाद और छात्रहितों पर केंद्रित रहा. दीपिका ने बताया कि मेरा परिवार राजनीति से नहीं, बल्कि व्यवसाय से जुड़ा रहा है. राजनीति में आने का निर्णय व्यक्तिगत था, जो समाज सेवा की भावना से प्रेरित है.

दीपिका झा महिला सुरक्षा को बनाएंगी प्राथमिकता (ETV Bharat)

महिला सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता: दीपिका झा ने कहा कि डीयू और आसपास के इलाकों में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है. टीम के साथ सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस और हॉस्टल क्षेत्रों के आसपास 24 घंटे पीसीआर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की योजना बताई, जिसके माध्यम से छात्राएं तुरंत पुलिस या प्रशासन से मदद मांग सकेंगी.

छात्रों की समस्याओं के समाधान पर जोर: दीपिका झा ने कहा कि छात्र संघ की असली भूमिका छात्रों की समस्याओं को आवाज देना और उनका समाधान कराना है. उन्होंने कहा कि वह विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से लगातार सुरक्षा को लेकर बात करती रहेंगी, ताकि सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी न रहे.

कौन हैं दीपिका झा: दीपिका झा मूलतः बिहार की रहने वाली है. दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग की छात्रा हैं. दीपिका ने एबीवीपी के प्रकल्प स्टूडेंट्स फॉर सेवा में सक्रिय सहभागिता निभाई है तथा बस्ती की पाठशाला, ऋतुमति अभियान के माध्यम से छात्रों के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में सक्रिय हैं.

