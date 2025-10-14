ETV Bharat / state

डीपफेक ऑडियो-वीडियो की जांच में AI निभा सकता है अहम भूमिका, IIT मंडी और हिमाचल फोरेंसिक विभाग बना रहे ये टूल्स

धर्मशाला: जिस AI की मदद से आप अपनी पसंदीदा फोटो, वीडियो ऑडियो बना रहे हैं, उसी AI की मदद से डीपफेक ऑडियो-वीडियो के बारे में भी पता लगाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर डीपफेक ऑडियो और वीडियो की डिटेक्शन सहित हैंड राइटिंग, सिग्नेचर की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है. इस संबंध में आईआईटी मंडी और फोरेंसिक विभाग हिमाचल प्रदेश मिलकर अध्ययन करने जा रहे हैं. इस संदर्भ में फोरेंसिक विभाग हिमाचल प्रदेश ने आईआईटी मंडी के सहयोग से एक प्रोजेक्ट प्रपोजल केंद्र को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है. हिमाचल के लिए बड़ी बात यह है कि देश भर से आए 400 प्रोजेक्ट प्रपोजल में से हिमाचल के प्रोजेक्ट को दूसरा स्थान मिला है. इस प्रोजेक्ट के तहत डेढ़ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

हिमाचल के प्रोजेक्ट को दूसरा स्थान

हिमाचल प्रदेश फोरेंसिक सेवा निदेशालय के अनुसार, आईआईटी मंडी के सहयोग से फोरेंसिक विभाग ने एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है. प्रोजेक्ट 2024 में सब्मिट किया गया था. प्रोजेक्ट का प्रारूप कुछ इस तरह से तैयार किया गया था जो फोरेंसिक के लिए एप्लीकेशन बेस्ड हो, जिससे फोरेंसिक का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके. आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मद्रास के प्रजोक्ट को पहला स्थान मिला है. इस परियोजना को भारत सरकार के MeitY में भारत AI मिशन के तहत स्वीकार किया गया है. AI के क्षेत्र में गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी गई है.