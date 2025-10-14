डीपफेक ऑडियो-वीडियो की जांच में AI निभा सकता है अहम भूमिका, IIT मंडी और हिमाचल फोरेंसिक विभाग बना रहे ये टूल्स
डीपफेक ऑडियो-वीडियो डिटेक्शन, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन में कैसे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) का इस्तेमाल. देश के 400 प्रोजेक्ट्स में हिमाचल का प्रोजेक्ट दूसरा स्थान.
धर्मशाला: जिस AI की मदद से आप अपनी पसंदीदा फोटो, वीडियो ऑडियो बना रहे हैं, उसी AI की मदद से डीपफेक ऑडियो-वीडियो के बारे में भी पता लगाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर डीपफेक ऑडियो और वीडियो की डिटेक्शन सहित हैंड राइटिंग, सिग्नेचर की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है. इस संबंध में आईआईटी मंडी और फोरेंसिक विभाग हिमाचल प्रदेश मिलकर अध्ययन करने जा रहे हैं. इस संदर्भ में फोरेंसिक विभाग हिमाचल प्रदेश ने आईआईटी मंडी के सहयोग से एक प्रोजेक्ट प्रपोजल केंद्र को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है. हिमाचल के लिए बड़ी बात यह है कि देश भर से आए 400 प्रोजेक्ट प्रपोजल में से हिमाचल के प्रोजेक्ट को दूसरा स्थान मिला है. इस प्रोजेक्ट के तहत डेढ़ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.
हिमाचल के प्रोजेक्ट को दूसरा स्थान
हिमाचल प्रदेश फोरेंसिक सेवा निदेशालय के अनुसार, आईआईटी मंडी के सहयोग से फोरेंसिक विभाग ने एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है. प्रोजेक्ट 2024 में सब्मिट किया गया था. प्रोजेक्ट का प्रारूप कुछ इस तरह से तैयार किया गया था जो फोरेंसिक के लिए एप्लीकेशन बेस्ड हो, जिससे फोरेंसिक का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके. आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मद्रास के प्रजोक्ट को पहला स्थान मिला है. इस परियोजना को भारत सरकार के MeitY में भारत AI मिशन के तहत स्वीकार किया गया है. AI के क्षेत्र में गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी गई है.
डीपफेक टूल्स बनाने की तैयारी
फोरेंसिक सेवा निदेशालय हिमाचल प्रदेश की निदेशक डॉ. मीनाक्षी महाजन ने कहा है, "इन दिनों AI का चलन काफी बढ़ गया है. ऐसे में डीपफेक ऑडियो और वीडियो की डिटेक्शन के लिए डीपफेक टूल्स बनाने की तैयारी चल रही है. केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन मंत्रालय ने देश भर से आए करीब 400 प्रोजेक्ट प्रपोजल जांचने के बाद लगभग 4 से 5 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं. बड़ी बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में आईआईटी मंडी और फोरेंसिक विभाग हिमाचल प्रदेश का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रालय की चयन लिस्ट में नंबर दो पर है."
आईटीआई मंडी का होगा मेजर शेयर
हिमाचल फोरेंसिक सेवा निदेशालय की निदेशक डॉ. मीनाक्षी महाजन ने बताया कि, यह प्रोजेक्ट डेढ़ करोड़ रुपए का है, जिसमें मेजर शेयर आईआईटी मंडी का होगा, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाता है, जिसे फोरेंसिक विभाग ने आईआईटी मंडी के साथ कोलैबोरेशन में किया है, क्योंकि फोरेंसिक विभाग एप्लीकेशन बेस्ड है.
डीपफेक ऑडियो-वीडियो डिटेक्शन में AI की मदद
फोरेंसिक सेवा निदेशालय हिमाचल प्रदेश की निदेशक के अनुसार, "इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एआई तकनीक का इस्तेमाल करके डीपफेक ऑडियो-वीडियो डिटेक्शन कितना फायदेमंद होगा. साथ ही हैंडराइटिंग सिग्नेचर के लिए वर्तमान में मैन्युअल मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे ऑटोमेशन की ओर कैसे ले जाएं, इस दिशा में कार्य किया जाएगा. जिससे यह पता चल सके कि एआई तकनीक फोरेंसिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कारगर साबित होगी."
