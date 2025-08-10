खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा टेडाघाट निवासी युवक दीपेंद्र सिंह धामी ने यूपीएससी के तहत होने वाली सीडीएस(कॉमन डिफेंस सर्विस)परीक्षा को पास कर लेफ्टिनेंट बनने के सपने को साकार किया है. दीपेंद्र ने देशभर 48वीं रैंक हासिल की है.

दीपेंद्र के पिता राम सिंह धामी उत्तराखंड क्रांति दल उधम सिंह नगर जनपद के जिलाध्यक्ष हैं. उनकी माता प्रेमावती धामी ग्रहणी हैं. वही दीपेंद्र की बड़ी बहन कनिका धामी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही हैं.

दीपेंद्र ने देशभर में हासिल की 48वीं रैंक (ETV BHARAT)

दीपेंद्र ने सीडीएस परीक्षा पास कर बैंगलोर में साक्षात्कार को क्लियर किया. वहीं अब मेडिकल पास कर 11 महीने की ट्रेनिंग चेन्नई ऑफिसर एकेडमी में लेंगे. दीपेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा स्प्रिंग फील्ड पब्लिक स्कूल चारुबेटा, इंटर तक नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा से हुई. दीपेंद्र ने बीएससी हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय खटीमा से किया है. वर्तमान में वह खटीमा महाविद्यालय में एमए राजनीतिक शास्त्र के छात्र हैं.

खटीमा का यह प्रतिभाशाली छात्र छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा. दीपेंद्र छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं. महाविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष के लिए भी तैयारी कर रहे थे, मगर छात्र संघ चुनाव निरस्त होने के चलते उनका सपना पूरा नहीं हो पाया. अब दीपेंद्र ने यूपीएससी के तहत आयोजित होने वाली देश की प्रतिष्ठित सीडीएस परीक्षा पास कर खटीमा सहित उत्तराखंड का नाम रोशन किया है.

परिवार के साथ दीपेंद्र (ETV BHARAT)

दीपेंद्र इससे पहले दो बार सीडीएस की परीक्षा में अलग अलग चरणों में असफल रहे. अब अपनी मेहनत के बूते दीपेंद्र ने यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में देश भर में 48 वां स्थान प्राप्त कर अपने आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट बनने का सपना साकार कर दिया है. दीपेंद्र की सफलता पर उनके परिजनों में खुशी की लहर है. उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

दीपेंद्र का स्वागत करते परिजन (ETV BHARAT)

दीपेंद्र धामी ने आर्मी अफसर की तैयारी कर रहे युवाओं को असफलता से ना घबराकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर तैयारी करने का संदेश दिया है. उन्होंने कहा जो अपने लक्ष्य को लेकर जुनूनी होते हैं उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है. देश सेवा के अपने सपने के पूरा होने पर दीपेंद्र ने खुशी का इजहार किया. उन्होंने अपने माता- पिता को इस सफलता का प्रेरणा स्रोत बताया.

