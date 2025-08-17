ETV Bharat / state

दीपेंद्र हुड्डा बोले- हरियाणा में भी जल्द वोट चोरी के खुलासे होंगे, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, दिग्विजय चौटाला ने भी उठाए सवाल - DEEPENDER HOODA ON BJP

करनाल पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में जल्द वोट चोरी के खुलासे होंगे.

करनाल में दीपेंद्र हुड्डा
करनाल में दीपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2025 at 5:18 PM IST

करनाल : रविवार को करनाल पहुंचे सांसद ने शहीद पंडित मदन लाल ढिंगड़ा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया है. राहुल गांधी पहले ही प्रेस वार्ता कर कई तथ्य उजागर कर चुके हैं, जिससे साफ हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में असफल रहा और भाजपा की सहायक भूमिका में आ गया है.

चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप:

सांसद ने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है. इसके लिए वह साम, दाम, दंड, भेद और हर प्रकार के यंत्र-मंत्र-तंत्र का प्रयोग कर रही है. उन्होंने नायब सिंह सैनी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम किए बैठी है. यही कारण है कि लोग अब चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

हरियाणा में भी होंगे वोट चोरी के खुलासे:

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो खुलासे किए गए हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी चेकिंग करवाई जा रही है. जल्द ही हरियाणा में वोट चोरी से जुड़े मामले सामने आएंगे और सबूतों के साथ जनता को बताए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वोट चोरी का तांडव हरियाणा में भी हुआ है और समय आने पर वे सारी बातें सार्वजनिक की जाएंगी. जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, वो बीजेपी का सहायक होता नजर आता है. हमने मतदाता सूची की मांग की थी, जो हमें नहीं मिली.

मनीषा मर्डर केस पर बोले- आरोपियों को न बख्शा जाए:

सांसद ने करनाल के चर्चित मनीषा मर्डर केस को लेकर कहा कि यह बेहद घिनौनी वारदात है. आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में सख्त संदेश जाए.

संगठन निर्माण से कांग्रेस को मजबूती:

दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस संगठन को लेकर कहा कि 11 साल बाद पार्टी का संगठन बना है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी. इसमें हर पृष्ठभूमि से लोगों को शामिल किया गया है. अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और अब संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस मजबूती से काम करेगी.

हर विधानसभा में मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए - दिग्विजय चौटाला

जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हर विधानसभा में मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए. उन्होंने अपने डबवाली क्षेत्र में जांच शुरू करवाई है और दोहराया कि मतदान बैलेट से होना चाहिए क्योंकि ईवीएम में मैनुपुलेशन संभव है. भिवानी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने जलभराव पर राज्य सरकार की लापरवाही और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की बुल्डोजर राजनीति को प्रोपेगेंडा बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद भूपेंद्र हुड्डा से लोगों का भरोसा घटा है. साथ ही आरएसएस पर शिक्षा नीति के जरिए इतिहास बदलने और षड्यंत्रकारी राजनीति करने का आरोप लगाया. चौटाला ने कहा कि लोग अब इन सच्चाइयों को समझने लगे हैं.

