रेवाड़ी: रेवाड़ी में आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ग्रामीण क्षेत्र से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर रेवाड़ी से पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी मौजूद रहे. इस दौरान हुड्डा ने अभय चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने हुड्डा पिता-पुत्र को भाजपा सरकार बनने का जिम्मेदार ठहराया था.

न उनसे पार्टी संभली और ना ही परिवार - दीपेंद्र हुड्डा

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया. दरअसल, अभय चौटाला ने 3 दिन पहले एक बयान में कहा था कि "प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के लिए दीपेंद्र-भूपेंद्र जिम्मेदार हैं. इन लोगों के कारण प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है." इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "2009 में इनेलो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी. साल 2014 में भी वो विपक्षी दल ही था और वे विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 तक उनसे न पार्टी संभली और ना ही परिवार. 2024 में तो अभय की हालत ऐसी हुई की खुद भी चुनाव हार गए. ऐसे में हमें कोसने की बजाए अपनी पार्टी व परिवार पर ध्यान देना चाहिए."

रेवाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)

हमारा नहीं, भगवान का नाम जपो - दीपेंद्र हुड्डा

उन्होंने आगे कहा कि "अभय चौटाला पिछले 11 सालों से उनको ही कोस रहे हैं. जबकि सच तो ये है कि हरियाणा में उनकी पार्टी का जनाधार खोने का कारण हम नहीं, बल्कि उनके कर्म थे. वो अपने कर्म सुधारें. अभय चौटाला हर दिन हमारा नाम लेते हैं. मैं कहता हूं कि वो हमारे बजाय भगवान का नाम ले तो उनका भला होगा. वे अपने कर्मों के बारे में सोचे कि क्यों लोगों ने उनको और उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया. 2009 में उनकी 30-31 सीट थी. 2019 में उनकी 1 सीट रह गई, लेकिन इस बार तो खुद भी हार गए."

