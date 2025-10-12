हरियाणा IPS सुसाइड केस: दीपेंद्र हुड्डा बोले- "परिवार के साथ अन्याय कर रही सरकार, ADGP रैंक के अफसर तक को न्याय नहीं"
हरियाणा में आईपीएस आत्महत्या मामले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल. सरकार पर भी निशाना साधा. विस्तार से जानें.
करनाल: हरियाणा के IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले पर सियासी दंगल छिड़ गया है. कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सरकार पर हमलावर है. जिसके चलते विपक्ष ने हरियाणा सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को निंदा की है.
"सरकार कर रही अन्याय": दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूरन कुमार जी के परिवार के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है. जब बीजेपी के राज में इतने बड़े अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आमजन सरकार से क्या उम्मीद करें. देश का हर वो इंसान जिसमें इंसानियत है, जो संविधान में विश्वास रखता है, वो चाहता है कि न सिर्फ न्याय हो, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए".
"पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं परिवार": हुड्डा ने कहा कि "चार-पांच दिनों से सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, पीड़ित परिवार सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. न तो परिवार की शिकायत के आधार पर FIR की गई. परिवार की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम कराने की खबर भी सामने आई. जो दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वीकार्य नहीं है. पिछले 2-3 दिनों में न्याय का चक्र जिस गति से घूमना चाहिए. नहीं घूम रहा है".
"पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है": सांसद हुड्डा ने कहा कि जब एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ और होनहार आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो सोचिहए क्या चल रहा होगा. पुलिस परिवार के वरिष्ठतम अधिकारियों, कानून-व्यवस्था के मुख्य-संरक्षकों पर उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इस घटना से पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में है. जब न्याय देने वालों पर ही आरोप लग जाए तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है. राज्य का हर वर्ग पीड़ित है, ये इस घटना के बाद से साफ पता चलता है.
न्याय मिलने तक लड़ेगा विपक्ष: वहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "दलित समाज समेत पूरा देश आज देश-प्रदेश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले. सरकार सुनिश्चित करें कि परिवार को न्याय मिले. जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम जिम्मेदार विपक्ष की तरह हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे".
बीजेपी पर साधा निशाना: दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र की तर्ज पर हरियाणा में वोटर सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई. करनाल में हर रोज कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की घटनाएं हो रही हैं. चुनाव जीतने के लिए किसानों को 3100 का भाव देने महिलाओं को 2100 देने की बात कही गई. लेकिन चुनाव के बाद किसान को एमएसपी तक नहीं मिली और हर महिला को पैसे भी नहीं दिए गए.
कांग्रेस सांसद का आरोप: बीजेपी ने बीते 11 सालों में हरियाणा के विकास को ही पटरी से नहीं उतारा, बल्कि राजनीति को पटरी से उतार दिया है. ये सरकार कैसे बनी इसका खुलासा उसी दिन हो गया था जब मतों की गिनती से एक दिन पहले नायब सैनी जी ने सारे इंतजाम, व्यवस्था होने की बात कही। ये भाजपा का चुनाव आयोग से मिलीभगत करके वोट चोरी का इंतजाम था
