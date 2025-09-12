ETV Bharat / state

दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, बोले- "ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की नीयत रखे सरकार, मुआवजे का दरवाजा बंद न करे किसान विरोधी "

चरखी दादारी में दीपेंद्र हुड्डा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 12, 2025 at 3:20 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 3:43 PM IST 2 Min Read

चरखी दादरी: हरियाणा में बीते दिनों हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए थे. उन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए राजनीतिक नेता फील्ड में उतर गए हैं. इसी कड़ी में आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चरखी दादरी के प्रभावित गांवों का दौरा किया. गांव नीमली और समसपुर में सरकारी स्कूल भी पहुंचे और पानी निकासी को लेकर सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए. "किसानों के खिलाफ डबल इंजन": सांसद ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि "हरियाणा में बीजेपी की सरकार का डबल इंजन किसानों के खिलाफ फीट हुआ है. न जल निकासी के प्रबंध और न ही फसलों का पूरा मुआवजा दिया जा रहा. हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैकेज भी नहीं मांगा और केंद्र ने दिया भी नहीं. ऐसे में किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी".

Last Updated : September 12, 2025 at 3:43 PM IST