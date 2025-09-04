करनाल: हरियाणा के करनाल पहुंचे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर पलटवार किया है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "इस बात पर आत्ममंथन होना चाहिए. खट्टर को माफी हुड्डा से नहीं, बल्कि गढ़ी सापला क्लोई के 2.50 लाख लोगों से मांगनी चाहिए. प्रदेश में जनता ने सबसे ज्यादा मतों से जिताकर भूपेंद्र हुड्डा को विधानसभा भेजने का काम किया है. 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतों से जितवाकर हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया है. मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है. खास तौर पर खट्टर साहब कितने सालों तक हरियाणा में विपक्ष में रहे थे. तो क्या विपक्ष बेरोजगार है".

बीजेपी पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा में 42 विधायक चुनकर आए हैं, क्या वे बेरोजगार है. देश की लोकसभा में जो सांसद चुनकर आये हैं वो बेरोजगार है. प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है. विपक्ष की ज्यादा भूमिका हो जाती है. जब सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए, अहंकार में इतना चूर हो जाए कि विपक्ष को बेरोजगार बताने लगे. बेरोजगार की परिक्षाषा एक यह भी है कि कोई काम न करे. उस भाषा में तो बीजेपी वाले फिट आते हैं. क्योंकि इन्होंने पिछले 11 सालों में कोई काम नहीं किया है".

मंत्री मनोहर लाल ने दिया था बयान: गौरतलब है कि बीते दिनों मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि "हुड्डा और कांग्रेस अगर बेरोजगार हो गए हैं, तो रोजगार देने के लिए मैं तैयार हूं". मनोहर लाल के इसी बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है.

'बाढ़ से प्रभावित आमजन': इसके अलावा, पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. इसको लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है. आम लोगों और ग्रामीण बस्तियों की बात की जाए तो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. शहरों में तो हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं".

दीपेंद्र हुड्डा का केंद्र पर निशाना (Etv Bharat)

'मुआवजा दें सरकार': वहीं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "सरकार को चाहिए की लोगों को राहत प्रदान करें. सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर अपने दरवाजे बंद कर देती है. सरकार को धरातल पर उतरकर स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए. लोगों को नुकसान का मुआवजा देना चाहिए. कई जगहों पर दो-दो फसलों में भी जलभराव हुआ है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई है. उसी हिसाब से हमारी ओर से सरकार से 50000 एकड़ मुआवजे की मांग की गई है".

पीएम पर भी साधा निशाना: कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है. क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी की वोट अधिकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी. जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पीएम की मां को गाली देने वाले से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है. वह व्यक्ति शायद दिमाग से ठीक नहीं था. लेकिन जिस तरह से बीजेपी के मंत्री, हिमांशी नरवाल और कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी करती है, तब प्रधानमंत्री सामने नहीं आते".

