103 नक्सलियों का सरेंडर संदिग्ध, एग्री स्टेक पोर्टल किसानों के खिलाफ साजिश : दीपक बैज
कांग्रेस ने एग्री स्टेक पोर्टल को किसानों के प्रति साजिश और नक्सलियों के सरेंडर को संदिग्ध बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 5:38 PM IST
प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
रायपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान साय सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. दीपक बैज ने एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन के बाद रकबा का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किए जाने पर सवाल पूछा है. उन्होंने इस प्रक्रिया को किसानों के खिलाफ साज़िश बताया है. इसके साथ ही नक्सली समर्पण की टाइमिंग पर भी दीपक बैज ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बैज ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा को भाजपा की गुटबाजी का परिणाम बताते हुए रायपुर ग्रामीण में विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सरकार से जवाब मांगा है.
"एग्री स्टेक पोर्टल किसानों के खिलाफ साज़िश": दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी के लिए अनिवार्य किए गए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. लाखों किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं. पोर्टल बार-बार बंद रहने, डाटा गड़बड़ी और खसरा-खतौनी में गड़बड़ी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है.
किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए. जिन किसानों का ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पाया है, उनका पंजीयन सोसायटियों में किया जाए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
"रकबा सत्यापन किसानों को परेशान करने की चाल": दीपक बैज ने साय सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने नया नियम बनाकर किसानों को फिर से परेशान किया है. अब पंजीकृत किसानों को सोसायटियों में रकबा सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है. बैज ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद भी सरकार किसानों पर भरोसा नहीं कर रही. क्या किसान झूठ बोलकर धान बेचेंगे? असल में सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती.
नक्सल समर्पण की टाइमिंग पर दीपक बैज के सवाल: दीपक बैज ने बीजापुर में 103 नक्सलियों के सरेंडर की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस सरेंडर को संदिग्ध बताया है. दीपक बैज ने कहा है कि यह सब अमित शाह के दौरे से ठीक पहले हुआ है.
एक ओर नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस मुठभेड़ हो रही है और साथ ही सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. यह विरोधाभासी घटनाएं सरकार की साख पर सवाल खड़े करती हैं. समर्पित नक्सलियों का पूरा प्रोफाइल सार्वजनिक होना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
"अमित शाह गुटबाजी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे": दीपक बैज ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाया है. उन्होंने भाजपा के अंदर गुटबाजी को बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार के बाद वरिष्ठ विधायक नाराज़ और उपेक्षित हैं. सरकार भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था में पूरी तरह विफल है. डेमेज कंट्रोल के लिए ही अमित शाह का दौरा हो रहा है. बस्तर दौरा केवल बहाना है, असल में वे राजधानी में गुटबाजी को शांत करने आ रहे हैं.
रायपुर ग्रामीण में विशेष पुनरीक्षण पर उठाए सवाल: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर ग्रामीण में विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा को विशेष पुनरीक्षण का पायलट प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया? बैज ने आरोप लगाया कि साल 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के नाम काटे जाने की साज़िश है. जबकि ऐसे लोग पिछले दो दशकों से स्थाई रूप से यहां रह रहे हैं.
रायपुर उत्तर या दक्षिण विधानसभा को क्यों नहीं चुना गया? आखिर रायपुर ग्रामीण को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
दीपक बैज ने धान किसान, नक्सलवाद, बीजेपी की गुटबाजी और अमित शाह के दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं. अब देखना होगा कि नक्सलियों के सरेंडर और अमित शाह के दौरे को लेकर दीपक बैज के सवाल पर बीजेपी क्या कहती है. ?