रायपुर: गुरुवार को PCC चीफ दीपक बैज ने कई मुद्दों पर बीजेपी और सरकार को घेरा. छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता पर सवाल, बस्तर में बारिश से तबाही और अमेरिका के टैरिफ से निर्यात पर संकट पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पीएससी को बर्बाद कर दिया गया है, युवाओं का भविष्य खतरे में है, बस्तर के लोग राहत को तरस रहे हैं और निर्यातक आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर हैं.

CGPSC पर क्या कहा: दीपक बैज ने कहा कि, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को भाजपा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान यूपीएससी जैसी पारदर्शी परीक्षा कराने का वादा करने वाली भाजपा, अब पीएससी परीक्षाओं को मजाक बना चुकी है.

PSC की कॉपियां जांचने वालों के नाम सामने आने पर बैज ने सवाल उठाए और CBI जांच की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोपनीयता पर सवाल: बैज ने आरोप लगाया कि कॉपी जांचने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और घोटाले हो रहे हैं. एक वेबसाइट में खुलासा हुआ है कि बिलासपुर पीजीबीटी कॉलेज में डेपुटेशन पर काम कर रहे शिक्षक विद्याभूषण शर्मा, सलीम जावेद और कॉलेज की प्रिंसिपल कॉपियां जांच रहे हैं. यह पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय होनी चाहिए. जब परीक्षकों के नाम तक सार्वजनिक हो रहे हैं, तो निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठता है.

सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. प्रश्नपत्र सेट करने और कॉपी जांचने वालों का नाम कक्षा पांचवीं की परीक्षा तक में भी गोपनीय रहता है. इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो- दीपक बैज, PCC चीफ

बस्तर, बारिश और राहत पर सवाल: दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. कई गांवों का संपर्क टूट गया है, सैकड़ों घर बह गए हैं, और लोगों के पास खाने तक का अनाज नहीं है. मवेशी और पशुधन नष्ट हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का राहत कार्य अपर्याप्त और धीमा है. पीड़ितों को तुरंत मुआवजा, राशन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

अमेरिका का टैरिफ, छत्तीसगढ़ पर असर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने से छत्तीसगढ़ के निर्यात पर 95 प्रतिशत तक असर पड़ेगा. गैर बासमती चावल, तेंदूपत्ता, जड़ी-बूटियां, शहद, सीताफल, अश्वगंधा, लकड़ी, हस्तशिल्प और एल्युमिनियम उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे. इससे छत्तीसगढ़ के उत्पादक घाटे में जाएंगे और राज्य में बेरोजगारी और आर्थिक नुकसान बढ़ेगा.

ऑक्सीजोन बनाने की मांग: बैज ने राजधानी रायपुर की शांति नगर इरिगेशन कॉलोनी को तोड़कर होटल, मॉल और क्लब बनाने की योजना का विरोध किया. उन्होंने कहा कि शहर में पहले ही गार्डन और ग्रीनरी की भारी कमी है. सरकार को यहां पर ऑक्सीजोन और खेल मैदान बनाने चाहिए. यदि होटल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने ही हैं तो उन्हें नया रायपुर में बनाया जाए, जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है.