ETV Bharat / state

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, सीएम नायब सैनी ने लॉन्च की एप, हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपये

Lado Laxmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप लॉन्च की.

Lado Laxmi Yojana
Lado Laxmi Yojana (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2025 at 1:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला/करनाल: हरियाणा सरकार ने आज यानी 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) की शुरुआत की. पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप लॉन्च की. इसी के साथ योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चयनित होने के बाद 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे.

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ: लाडो लक्ष्मी एप में महिलाओं को अपनी स्माइलिंग फेस फोटो के जरिए लाइवलीनेस का प्रूफ देना होगा. इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रिमोट के माध्यम से नई स्वास्थ्य सेवाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया. कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को पीएम मोदी पर आधारित एक शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई.

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा (Etv Bharat)

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो 23 साल या उससे अधिक उम्र की हों और कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हों. अगर महिला हरियाणा की नहीं है, लेकिन उसका पति यहां का नागरिक है और पिछले 15 साल से यहां रह रहा है, तो भी वह पात्र मानी जाएगी. पहले चरण में उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है. पहले चरण में हरियाणा की 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के लिए शामिल किया गया है.

Lado Laxmi Yojana
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ (Haryana Government)

करनाल में केंद्रीय मंत्री ने करवाया पंजीकरण: करनाल के कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं का एप के माध्यम से पंजीकरण करवाया गया. स्वास्थ्य जांच शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई. समारोह स्थल पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाली लोकल फ़ॉर वोकल उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. जिसका केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अवलोकन किया.

Lado Laxmi Yojana
करनाल में केंद्रीय मंत्री ने करवाया पंजीकरण (Etv Bharat)

1 नवंबर को आ सकती है पहली किस्त: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "आज अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है. आने आने वाले दिनों में और भी महापुरुषों की जयंती आएगी. ऐसे महापुरुषों द्वारा दिए गए विचारों पर हम काम भी करते हैं और उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी. आज इसकी शुरुआत की जा रही है. अगले 1 महीने इस योजना का पंजीकरण होगा तथा उसके अगले महीने की 1 तारीख से इस योजना का फायदा महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा."

'सशक्त होंगी हरियाणा की महिलाएं': मनोहर लाल ने कहा कि "यह एक विशेष योजना है इससे महिलाएं सशक्त होंगी. उनके पास पैसा होने से वह अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी कर पाएंगी." रोहतक में इनेलो की रैली पर उन्होंने कहा कि "रैली और जनसंपर्क करना हर पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लोग जिधर प्रभावित होंगे उधर चलेंगे. लोगों को प्रभावित किए बिना रैली करने का कोई लाभ नहीं है." बिहार में एसआईआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि "विपक्ष के लोग तो इसे गलत कहेंगे ही, विपक्ष के लोगों का काम यही है."

कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ कार्यक्रम: कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा "लाडो लक्ष्मी योजना हमारे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थी. हमारी सरकार जो कहती है. वो काम पूरा करती है. मुख्यमंत्री के द्वारा आज इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसके जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचा हूं. पहले फेस में महिलाओं के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. दूसरे फेस में और भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.'

कैबिनेट मंत्री का विपक्ष पर निशाना: कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा कि "कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है. उनके पास किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए ना ही हरियाणा में कुछ है और ना ही केंद्र में कुछ है. वह सिर्फ आरोप लगाती है और भाग जाती है. यही उनकी फितरत है. उनके पास ना तो तथ्य हैं और ना ही कोई मुद्दा है. वह आपस में बंटी हुई है. आपस में ही उनकी सुलझ जाए. वही बहुत है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास कार्य कर रही है. वह उनको हजम नहीं हो रहे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का किया गठन, 22 जिलों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति

For All Latest Updates

TAGGED:

लाडो लक्ष्मी योजनाकल्पना चावला गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजDEENDAYAL LADO LAXMI YOJANAकेंद्रीय मंत्री मनोहर लालDEENDAYAL LADO LAXMI YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.