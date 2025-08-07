भिलाई : भिलाई के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और ऊर्जा दिखी.कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली, मूल्यों तथा भावी दिशा से अवगत कराना था.

उज्जवल भविष्य की कामना : कुलाधिपति डॉ.आईपी मिश्रा और डॉ. जया मिश्रा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार, कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान को अपनाकर उज्ज्वल भविष्य की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. आईपी मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान और नवाचार का समावेश जरूरी है. लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक है भारतीय संस्कार और ज्ञान परंपरा का समावेश.

शंकराचार्य समूह की स्थापना से लेकर आज तक इसका सतत विकास हुआ है.इसके विद्यार्थी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं. डॉ. मिश्रा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अच्छे शिक्षक और समर्पित विद्यार्थी किसी भी संस्था की असली नींव होते हैं- डॉ आईपी मिश्रा, कुलाधिपति

डॉ आईपी मिश्रा ने कहा कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी शब्द अपने आप में एक विशेष पहचान है, और इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें. संस्कृत श्लोकों के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल का सदुपयोग करने और अध्ययन में मन लगाने की प्रेरणा दी.

वहीं शिक्षण समिति की अध्यक्ष डॉ. जया मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति, तकनीक और वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप और अंतरविषयक ज्ञान के अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शैक्षणिक जीवन की शुरुआत में मार्गदर्शन देना, उन्हें प्रेरित करना और विश्वविद्यालय के मूल्यों से परिचित कराना था, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ.



