विधायक शैलेश ने जीएसटी की नई दरों को बताया दीपावली का तोहफा
डीग-कुम्हेर विधायक ने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने को जनता को दीपावली गिफ्ट बताया.
Published : September 16, 2025 at 2:58 PM IST
भरतपुर: देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिसे भाजपा नेताओं ने आमजन और किसानों के लिए दीपावली से पहले मिला बड़ा तोहफा बताया. डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी को सरल और पारदर्शी बनाया गया. अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रहेंगे. दवाइयां टैक्स फ्री होंगी. कृषि उपकरणों पर भी मात्र 5% जीएसटी लगेगा, जबकि विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर 40% कर दर लागू रहेगी. जीएसटी काउंसिल की 59वीं बैठक के फैसलों के अनुसार नई दरें 22 सितंबर नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी. भाजपा ने इसे जनता को दीपावली गिफ्ट बताया.
सिर्फ दो स्लैब: विधायक शैलेश सिंह ने बताया कि पहले कई स्लैब की वजह से उलझन रहती थी, लेकिन अब केवल दो प्रमुख दरें 5% और 18% तय की है. विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर 40% दर लागू रहेगी. इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा. ई-फाइलिंग से लेकर रिटर्न तक की प्रक्रिया सरल की गई है. अब हर कोई आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकेगा और समय पर रिफंड ले सकेगा.दवा पर 0% जीएसटी जबकि हेल्थ केयर सेवा पर सिर्फ 5% जीएसटी रहेगी.
पढ़ें:स्टेशनरी आइटम्स टैक्स फ्री, स्कूल बैग पर अभी भी 18% जीएसटी, सुनिये क्या बोले व्यापारी
सस्ते होंगे कृषि उपकरण: विधायक ने कहा, कृषि उपकरण, कीटनाशक और खेती से जुड़े अन्य संसाधनों पर सिर्फ 5% जीएसटी से खेती की लागत घटेगी व किसानों को राहत मिलेगी. डॉ. शैलेश ने बताया कि मकान-निर्माण में इस्तेमाल कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर 18% करने से निर्माण कार्य सस्ता होगा. आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी. ये सुधार एमएसएमई सेक्टर और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेंगे. इससे औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा.
जिलाध्यक्ष का बयान: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि पीएम ने जीएसटी को सरल बनाकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी. कृषि उपकरणों पर कर घटाना ऐतिहासिक कदम है. ये सुधार आम आदमी को राहत देंगे. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे.