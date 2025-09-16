ETV Bharat / state

विधायक शैलेश ने जीएसटी की नई दरों को बताया दीपावली का तोहफा

डीग-कुम्हेर विधायक ने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने को जनता को दीपावली गिफ्ट बताया.

MLA Shailesh and BJP President Dayama talking to the media
मीडिया से बात करते विधायक शैलेश और भाजपा अध्यक्ष दायमा (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: देशभर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिसे भाजपा नेताओं ने आमजन और किसानों के लिए दीपावली से पहले मिला बड़ा तोहफा बताया. डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी को सरल और पारदर्शी बनाया गया. अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रहेंगे. दवाइयां टैक्स फ्री होंगी. कृषि उपकरणों पर भी मात्र 5% जीएसटी लगेगा, जबकि विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर 40% कर दर लागू रहेगी. जीएसटी काउंसिल की 59वीं बैठक के फैसलों के अनुसार नई दरें 22 सितंबर नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी. भाजपा ने इसे जनता को दीपावली गिफ्ट बताया.

सिर्फ दो स्लैब: विधायक शैलेश सिंह ने बताया कि पहले कई स्लैब की वजह से उलझन रहती थी, लेकिन अब केवल दो प्रमुख दरें 5% और 18% तय की है. विलासिता की वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर 40% दर लागू रहेगी. इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा. ई-फाइलिंग से लेकर रिटर्न तक की प्रक्रिया सरल की गई है. अब हर कोई आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकेगा और समय पर रिफंड ले सकेगा.दवा पर 0% जीएसटी जबकि हेल्थ केयर सेवा पर सिर्फ 5% जीएसटी रहेगी.

पढ़ें:स्टेशनरी आइटम्स टैक्स फ्री, स्कूल बैग पर अभी भी 18% जीएसटी, सुनिये क्या बोले व्यापारी

सस्ते होंगे कृषि उपकरण: विधायक ने कहा, कृषि उपकरण, कीटनाशक और खेती से जुड़े अन्य संसाधनों पर सिर्फ 5% जीएसटी से खेती की लागत घटेगी व किसानों को राहत मिलेगी. डॉ. शैलेश ने बताया कि मकान-निर्माण में इस्तेमाल कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर 18% करने से निर्माण कार्य सस्ता होगा. आवासीय परियोजनाओं को गति मिलेगी. ये सुधार एमएसएमई सेक्टर और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेंगे. इससे औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा.

जिलाध्यक्ष का बयान: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि पीएम ने जीएसटी को सरल बनाकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी. कृषि उपकरणों पर कर घटाना ऐतिहासिक कदम है. ये सुधार आम आदमी को राहत देंगे. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP PRAISED THE CHANGES IN GSTDEEG KUMHER MLA SHAILESH SINGHBJP PRESIDENT SHIVANI DAIMAजीएसटी काउंसिल की 59वीं बैठकNEW GST RATES FROM SEPTEMBER 22

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.